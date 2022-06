GIRA E RIGIRA, L'AGO DELLA BILANCIA È SEMPRE QUEL PEZZO DI M-ERDOGAN - IL "SULTANO" TURCO SI OPPONE ALL'INGRESSO NELLA NATO DI SVEZIA E FINLANDIA PER IL PRESUNTO SOSTEGNO A GRUPPI CURDI RITENUTI DA ANKARA DEI TERRORISTI - OLTRE CHE LA ROTTURA DI QUESTI LEGAMI, AI DUE PAESI SCANDINAVI VIENE CHIESTO DI AGIRE CONCRETAMENTE ANCHE PER LA RIMOZIONE DELL'EMBARGO SULLA VENDITA DI ARMI ALLA TURCHIA...

«Fino a che non agiranno in modo concreto non cambieremo la nostra posizione». Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ribadisce l'opposizione di Ankara all'entrata di Finlandia e Svezia nella Nato, per il presunto sostegno dei Paesi scandinavi a gruppi curdi ritenuti dalla Turchia terroristi.

Il governo turco avrebbe chiesto un'offerta concreta su come risolvere la situazione prima di accettare un incontro con Helsinki e Stoccolma. Richiesta espressa da Erdogan stesso durante una telefonata con il Segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg.

La Turchia insiste che Svezia e Finlandia sostengono gruppi curdi "terroristi" e in particolare danno asilo a presunti militanti. I documenti inviati da Svezia e Finlandia per la loro candidatura nella Nato «non sono all'altezza delle aspettative della Turchia», ha ribadito il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.

Ankara, ha spiegato, continuerà ad opporsi all'entrata dei Paesi scandinavi finché non agiranno concretamente anche per la rimozione dell'embargo sulla vendita di armi alla Turchia oltre che per rompere i legami con gruppi curdi. L'ingresso nell'Alleanza dei due Paesi scandinavi era previsto al vertice a Madrid del 29-30 giugno.