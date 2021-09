GIRAMENTI DI MELONI PER SALVINI - CONTINUA LA CRESCITA DI “FRATELLI D’ITALIA”: L’ULTIMO SONDAGGIO DI “SWG” DÀ IL PARTITO DELLA MELONI AL 21% . MA ANCHE LA LEGA QUESTA SETTIMANA SALE NEI CONSENSI AL 20,4 - GIÙ PD E M5S (RISPETTIVAMENTE AL 18,4 E AL 16%) - IL “RADAR” DELL’ISTITUTO DEMOSCOPICO: UN TERZO DEGLI ITALIANI ABOLIREBBE IL REDDITO DI CITTADINANZA. L’OPINIONE PUBBLICA È SPACCATA SUL DDL ZAN

intenzioni di voto 6 settembre 2021

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Continua la crescita di Fdi primo partito che sale al 21% dal 20,6%, segue la Lega che sale al 20,4 dal 19,8%, cala il Pd al 18,4 dal 19,1%. M5s resta quarto partito con il 16% (-0,3%) E' quanto emerge dal sondaggio di Swg.

Al 6,9 Fi (-0,1) mentre Azione resta al 3,7%. Scende Sinistra Italiana stabile al 2,4% (-0,3), sale Italia Viva al 2,6% (+0,2%), Mdp-Art.1 e' al 2,4 (+0,1%). Piu' Europa scende all'1,8 dal 2%, i Verdi all'1,9 (+0,3%) e Coraggio Italia all'1.

matteo salvini e giorgia meloni a cernobbio

NOTA INFORMATIVA Valori percentuali. Indagine condotta con tecnica CATI CAMI CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia tra l'1 e il 6 settembre 2021

2 - IL RADAR DI SWG - 30 AGOSTO - 5 SETTEMBRE 2021

Da “Swg”

I CONTRASTI NEL GOVERNO

i contrasti nel governo radar swg 5 settembre 2021

La variopinta composizione della maggioranza che sostiene il Governo inevitabilmente comporta la presenza di posizioni diverse e contrastanti, il che spesso genera dispute e polemiche.

La questione e se queste divergenze rientrino nell’ordinaria conflittualita di un esecutivo di questa natura oppure se siano segnali di una possibile crisi. Gran parte degli italiani non crede che le contrapposizioni siano tali da mettere a rischio il Governo Draghi, anche se una quota rilevante le considera particolarmente forti.

MARIO DRAGHI E IL GREEN PASS BY OSHO

Le differenti posizioni dei partiti della maggioranza su alcuni temi si rispecchiano anche nelle opinioni discordanti tra i diversi elettorati. Sull’operato della Ministra

dell’Interno Lamorgese nell’ambito dei flussi migratori prevalgono le valutazioni negative, ma i Dem tendono a difenderla in modo piuttosto deciso.

VACCINAZIONE CORONAVIRUS

Risulta netta la divisione dell’opinione pubblica sui tempi per il voto in aula sul Ddl Zan contro l’omotransfobia: gli elettori di Fratelli d’Italia e Lega sono per un rinvio, quelli del PD per una calendarizzazione immediata, mentre tra i sostenitori del M5S non c’e una tendenza omogenea su questo tema.

obbligo vaccinale radar swg 5 settembre 2021

Il Reddito di cittadinanza nella forma attuale non va bene quasi a nessuno, un terzo lo abolirebbe, mentre la maggioranza ritiene che uno strumento di sostegno al reddito per i meno abbienti e necessario e quindi occorre riformarlo oppure sostituirlo con altre misure.

reddito di cittadinanza alle poste 1

VACCINI E GREEN PASS

Il 70% dei vaccinati si sente «abbastanza protetto» dalle dosi ricevute e solo il 14% dichiara di sentirsi «molto protetto». Vi e quindi la consapevolezza che il vaccino non rende completamente immuni al virus e che e necessario continuare a seguire le regole di distanziamento.

Di conseguenza, si rileva un’elevata disponibilita da parte di chi si e gia sottoposto al vaccino, a ricevere anche la terza dose, se necessario. Sull’obbligo vaccinale il 63% si dichiara favorevole, percentuale che sale all’82% tra gli elettori del PD e al 70% tra quelli della Lega, mentre risultano meno convinti gli elettori di Fratelli d’Italia e del Movimento 5 Stelle.

obbligo green pass radar swg 5 settembre 2021

L’obbligatorieta del Green Pass per gli spostamenti extra-regionali incontra un accordo ampio tra i cittadini, soprattutto tra i vaccinati e gli elettori del PD, che lo vedono piu come uno strumento di liberta che di limitazione.

Di opinione opposta invece i «no vax» e gli indecisi sul vaccino.

ddl zan radar swg 5 settembre 2021

Gli italiani si trovano divisi sulle cause degli episodi di violenza verbale e fisica provocate da alcuni no green pass/no vax: il 51% dichiara che sono solo casi isolati, mentre per un non trascurabile 40% sono conseguenza di una forte tensione sociale prodotta dalle decisioni governative e dal modo di comunicare dei media, posizione sostenuta in particolare dai «no vax» e da chi e indeciso sulla vaccinazione.

dazn calcio in tv radar swg 5 settembre 2021

CALCIO E STREAMING

La percentuale di italiani che segue assiduamente il calcio in TV e meno del 25%. I piu appassionati seguono con maggiore fedelta il Campionato di Serie A e la Champions League, mentre chi segue il calcio in maniera piu sporadica e piu attratto dalla Champions League che dalla Serie A.

Tra i giovani e piu forte la spinta a guardare partite e highlights, mentre e scarso l’interesse per i programmi di approfondimento.

CORONAVIRUS - VACCINAZIONE A MILANO

Molto severo il giudizio su DAZN. Per quanto la maggior parte degli appassionati ritenga che la qualita dello streaming sia ancora molto lontana da quella delle trasmissioni satellitari, e ampia la percezione di inadeguatezza della piattaforma.

