“BIDEN È RAGIONEVOLE E COSTRUTTIVO, DIVERSO DA TRUMP” - COM’È ANDATO L’INCONTRO TRA PUTIN E "SLEEPY JOE"? PER VLAD BENISSIMO: HA OTTENUTO VISIBILITÀ E HA FATTO VEDERE CHE LUI È DISPONIBILE AL DIALOGO. MA È SOLO FACCIATA: SUI TEMI PIÙ SPINOSI NON C’È ACCORDO – BIDEN GLI HA CHIESTO TRE COSE: BASTA CYBER ATTACCHI, STOP ALLE OSTITLIÀ IN UCRAINA E LA SCARCERAZIONE DI NAVALNY. E LO “ZAR” HA FATTO IL VAGO. E HA USATO IL PALCOSCENICO DI GINEVRA PER IL SOLITO SHOW: “IN AMERICA NON HAI TEMPO DI APRIRE LA BOCCA E TI SPARANO…” - VIDEO