KURZ: ''L'ITALIA RISCHIA DI ESSERE UNA SECONDA GRECIA. NON PAGHEREMO I SUOI DEBITI''. RICORDATE QUELLI CHE RIDEVANO PERCHÉ I SOVRANISTI STRANIERI NON APPOGGIAVANO I SOVRANISTI NOSTRANI CHE VOLEVANO FARE PIÙ DEFICIT? BEH NON È CAMBIATO NIENTE! - IL LEADER DEL PRIMO PARTITO AUSTRIACO SGANCIA UNA BOMBA SUI NEGOZIATI PER LA COMMISSIONE (OLANDA, FINLANDIA, VISEGRAD NON VOGLIONO DARE GLI AFFARI ECONOMICI A GENTILONI), E PURE SULLA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITA' - NOTA BENE: NEL DURO TWEET DI KURZ C'E' LA FOTO DI MATTARELLA