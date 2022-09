GIRAMENTO DI MELONI: VIDEO! “NUN ME METTO A PARLA’ DAA DEMOCRAZIA UNGHERESE” – GIORGIA MELONI, OSPITE DELLA BORTONE A “OGGI E’ UN ALTRO GIORNO” POLEMIZZA: “MA QUANDO VIENE QUI LETTA GLI CHIEDETE DI CUBA?” – POI DIFENDE ORBAN: “PURTROPPO SI USANO DUE PESI E DUE MISURE CON L’UNGHERIA E NON È UN BENE” (A BRUXELLES SICURAMENTE APPREZZERANNO MOLTO) – VIDEO

meloni a oggi è un altro giorno

"Non sono qui a parlare della democrazia ungherese, sarebbe un dibattito lungo. Sono in campagna elettorale in Italia. Quando viene qui Letta non gli chiedete di Cuba". Lo afferma la leader di FdI, Giorgia Meloni a "Oggi è un altro giorno", su Rai 1. Quindi la conduttrice, Serena Bortone le ha replicato che il Pd da tempo non è più alleata a Cuba. "Beh, allora sono contenta se hanno cambiato idea...", conclude Meloni

Meloni: Ungheria? Ue usa due pesi due misure

L'Ungheria? "Purtroppo si usano due pesi e due misure e non e' un bene che un'Unione che nasce sui pari diritti poi consideri alcuni governi piu' amici e altri meno

GIORGIA MELONI VIKTOR ORBAN

amici. Non c'e' bisogno di arrivare a Orban: due commissari europei si sono permessi di dire che se in Italia vince il centrodestra" non va bene. Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, a "Oggi e' un altro giorno" su Rai 1

