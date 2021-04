GIRO DI VITO - UN GRUPPO DI PARLAMENTARI GRILLINI ACCUSA CRIMI PER IL COSTO SPROPOSITATO DEGLI INUTILI "STATI GENERALI": 130 MILA EURO SERVITI A ORGANIZZARE UNA KERMESSE ONLINE CHE HA DECISO LA NASCITA DEL COMITATO DIRETTIVO MAI VARATO PERÒ DALLA BASE - PRESSIONI ANCHE SU CONTE PER FAR FINALMENTE UTILIZZARE AL M5S IL "DUE PER MILLE" RISERVATO AI PARTITI: MA PER IL GARANTE GRILLO I CONTRIBUTI RESTANO UN TABÙ...

E.Bu. per il "Corriere della Sera"

GIUSEPPE CONTE - STATI GENERALI M5S

Soldi, ancora soldi. Nel mirino stavolta finisce Vito Crimi. Un gruppo di parlamentari Cinque Stelle è pronto a chiedere delucidazioni nel dettaglio all'ex reggente sul denaro impiegato per organizzare gli Stati generali.

«Si tratta di una cifra ingente per una manifestazione che alla fine non ha portato a quanto promesso», dice un pentastellato. La kermesse online, infatti, aveva portato alla nascita del comitato direttivo, mai varato però dalla base.

ALESSANDRO DI BATTISTA - STATI GENERALI M5S

Le indiscrezioni parlano di una spesa ben superiore ai 100 mila euro per l'evento virtuale, quasi 130 mila secondo alcuni. Una cifra che ora - in un momento in cui il gruppo è in subbuglio dopo le indiscrezioni circolate in merito alle nuove rendicontazioni forfettarie (tremila euro al mese da versare nelle casse pentastellate) - molti ritengono «farebbe comodo» alla causa M5S.

LUIGI DI MAIO STATI GENERALI M5S

«Semplicemente chiederemo spiegazioni puntuali», dicono nel M5S per cercare di arginare la polemica. Ma le tensioni restano alte. Una parte dei parlamentari sta facendo pressioni anche su Giuseppe Conte: chiedono che il Movimento utilizzi il due per mille riservato ai partiti. Uno degli ultimi pilastri M5S, così come il tetto dei due mandati. E come per la deroga alla terza legislatura, anche in questo caso sarebbe intervenuto Beppe Grillo. Il garante ha chiarito all'ex premier che i contributi restano un tabù.

