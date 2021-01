18 gen 2021 12:57

GIUSÈ, FACCE RIDE! - CONTE ALLA CAMERA HA IL CORAGGIO DI DIRE CHE “IN NESSUN ALTRO PAESE AL MONDO È STATO COINVOLTO COSÌ TANTO IL PARLAMENTO PER IL RECOVERY PLAN COME IN ITALIA”. OVVIAMENTE IN AULA SCATTA UNA FRAGOROSA RISATA - “CONFESSO DI AVVERTIRE UN CERTO DISAGIO. SONO QUI OGGI PER SPIEGARE UNA CRISI SENZA ALCUN FONDAMENTO, CHE RISCHIA DI PRODURRE DANNI NOTEVOLI. NON SI PUÒ CANCELLARE QUELLO CHE È ACCADUTO”