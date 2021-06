CHE CE FAMO COL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI? – MARIO DRAGHI PUNTA A UNA MODIFICA IN PARLAMENTO CON L’ACCORDO DI TUTTI: NELLE ULTIME 48 ORE SUPER-MARIO NE HA DISCUSSO RISERVATAMENTE CON I LEADER DEI TRE SINDACATI, CHIEDENDO LA DISPONIBILITÀ A UNA MEDIAZIONE. IL PROBLEMA È CHE LA MEDIAZIONE, AL MOMENTO NON C’È – L' IPOTESI DI ALLUNGARE IL BLOCCO NEI SETTORI PIÙ IN CRISI COME IL TESSILE, IL CALZATURIERO, GLI EVENTI ANDREBBE BENE A PD E CINQUE STELLE. MA LA LEGA È DIVISA. IN ALTERNATIVA C’È LA PROROGA PER TUTTI, A CUI PERÒ SI OPPONE LA DESTRA E “ITALIA VIVA”