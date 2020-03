GIUSEPPI COME IL "SOR TENTENNA": A PALAZZO CHIGI NON HANNO ANCORA DECISO SE PROCEDERE IMMEDIATAMENTE CON UNA ULTERIORE RESTRIZIONE DELLE MISURE PER IL CORONAVIRUS – CONTE HA PAURA DI UN BLOCCO TOTALE DELL'ECONOMIA E LE CATEGORIE SONO PREOCCUPATE DA UN ENNESIMO GIRO DI VITE (LEGGASI CONFINDUSTRIA) – DUBBI ANCHE SUL DIALOGO CON SALVINI: IL PREMIER, FORTE DEL CONSENSO POPOLARE DI QUESTI ULTIMI GIORNI, NON VUOLE ASSOLUTAMENTE FAR TORNARE IN PISTA IL LEGHISTA. E IN RAI...

Marco Antonellis per Dagospia

Giuseppe Conte pensosissimo durante il vertice virtuale con gli altri leader europei

Mentre autorevoli fonti dal Quirinale fanno sapere che il dialogo tra maggioranza e opposizione non è ancora decollato Conte non è ancora del tutto convinto se procedere immediatamente con una ulteriore restrizione delle misure alla popolazione per il coronavirus. Ha paura di un blocco totale dell'economia, sente le categorie anch'esse preoccupate da un ennesimo giro di vite (leggasi Confindustria). Ma soprattutto vuole aspettare ancora qualche giorno per valutare i risultati dei primi provvedimenti. I casi è vero aumentano, ma non in misura esponenziale.

giuseppe conte diventa teen idol sui social ZAIA E ATTILIO FONTANA

E quindi Conte vuole aspettare ed avere il quadro completo. Già sulla chiusura dei supermercati nel week end ha fatto sapere che non ci sarà (I supermercati, gli ipermercati e i negozi di generi alimentari resteranno aperti durante il fine settimana). Dubbi anche sul no alle corsette nei parchi (a meno che non diventino assembramenti). Insomma, a Palazzo Chigi c'è cautela. Si aspetta. E le vere decisioni arriveranno nel week end. O nei primi giorni della prossima settimana.

conte salvini

E sul dialogo con Salvini? Dubbi anche lì. La verità, spiegano fonti di Palazzo Chigi rigorosamente the record, è che "Giuseppi" forte del consenso popolare di questi ultimi giorni "non vuole assolutamente far tornare in pista Salvini". "Sono preoccupati che il leghista possa rilanciare la sua immagine mostrandosi dialogante e responsabile nei confronti del governo e del paese". Cosa che piacerebbe molto a Mattarella. Ma che suscita inevitabilmente la gelosia di Giuseppi.

salvini legge nemesi nera

Ps, breve inciso sulla Rai. Al Tg1 sul Coronavirus esistono solo i ministri 5Stelle, a detta dei Dem: "Pare facciano tutto loro" . Al Pd sono a dire poco infuriati tanto da aver chiesto, in queste ore, alla Borioni di farsi sentire con l'Ad Salini.

MATTEO SALVINI LEGGE BUTTAFUOCO MENTRE SCRIVE A CONTE GIUSEPPE CONTE