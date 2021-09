GIUSTIZIA AMARA – L’EX SEGRETARIA DI DAVIGO, MARCELLA CONTRAFATTO, RISCHIA SEMPRE PIÙ DI FINIRE A PROCESSO: IERI LA PROCURA DI ROMA HA DEPOSITATO L’AVVISO DI CONCLUSIONI INDAGINI, ANTICAMERA DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - SAREBBE STATA LEI A CONSEGNARE AL “FATTO” E A “REPUBBLICA” I VERBALI SECRETATI DI PIERO AMARA SULLA LOGGIA UNGHERIA. DAVIGO ERA ALL’OSCURO DI TUTTO?

Antonella Mascali per “il Fatto quotidiano”

AUMENTANO i rischi di un processo per Marcella Contrafatto, l'ex segretaria al Csm di Piercamillo Davigo, indagata a Roma per calunnia: sarebbe stata lei a consegnare, in forma anonima, al Fatto e a Repubblica i verbali secretati di Piero Amara, l'ex legale esterno dell'Eni che, ai pm milanesi, due anni fa, aveva raccontato di una presunta loggia denominata Ungheria.

Ieri, la Procura di Roma ha depositato l'avviso conclusioni indagini, anticamera della richiesta di rinvio a giudizio. A comunicarlo al plenum del Csm sia il vice presidente David Ermini, che Riccardo Bolognesi, difensore della funzionaria sospesa e a rischio licenziamento disciplinare. L'avvocato ha ottenuto un rinvio della decisione, prevista per ieri, al 22 settembre, proprio per la notifica del 415 bis, fino a ieri pomeriggio non ancora in mano alla difesa.

I verbali ricevuti in forma anonima dai giornalisti Antonio Massari e Liana Milella, che hanno denunciato, sono gli stessi che, in formato Word, non firmati, sono stati consegnati dal pm milanese Paolo Storari all'allora consigliere del Csm Davigo nella primavera 2020. "L'ho fatto per autotutelarmi", ha sostenuto, denunciando contrasti con il procuratore Francesco Greco.

Storari è sotto procedimento disciplinare e indagato a Brescia insieme a Davigo per rivelazione di segreto, mentre Greco, accusato da Storari, è indagato per omissione di atti d'ufficio. Intanto la prima commissione del Csm ha aperto nei confronti del procuratore aggunto milanese Fabio De Pasquale la procedura per decidere se chiedere il trasferimento d'ufficio per incompatibilità. L'iniziativa arriva dopo le audizioni dei pm milanesi post caso verbali Amara-Storari.

