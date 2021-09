LA GIUSTIZIA A OROLOGERIA NON C'È SOLO IN ITALIA - A POCHI GIORNI DALLE ELEZIONI IN GERMANIA È ARRIVATA UNA BELLA GRANA PER OLAF SCHOLZ, IL CANDIDATO SOCIALDEMOCRATICO FAVORITO PER IL DOPO ANGELA MERKEL - IL CASO È DI UN PRESUNTO RICICLAGGIO DI DENARO CHE RIGUARDEREBBE ANCHE IL SUO MINISTERO, QUELLO DELLE FINANZE - C'ERA UN MANDATO DI PERQUISIZIONE DATATO 10 AGOSTO, MA I PROCURATORI HANNO ASPETTATO UN MESE PER ESEGUIRLO...

Il candidato socialdemocratico e ministro delle finanze, che è in testa nei sondaggi, si presenterà in parlamento lunedì. I conservatori – leggiamo su El Pais - stanno cogliendo l'occasione per lanciare sospetti sulla sua gestione.

I sondaggi continuano a indicare che Olaf Scholz, il candidato socialdemocratico alla successione di Angela Merkel, diventerà il prossimo cancelliere. Il suo vantaggio sul conservatore Armin Laschet si è leggermente ridotto, ma rimane tra i tre e i cinque punti in media nei sondaggi.

Tuttavia, quello che sembrava essere un tranquillo tratto finale della campagna sta cominciando a diventare complicato per il ministro delle finanze e vice-cancelliere. Lo scoppio dell'ennesimo scandalo finanziario in Germania si sta trasformando in una nuvola di tempesta che minaccia pioggia nel momento peggiore.

Scholz dovrà comparire davanti a una commissione parlamentare lunedì prossimo per dare spiegazioni sull'ufficio antiriciclaggio che fa capo al suo ministero. Come se non bastasse, la procura ha intenzione di indagare sul suo numero due per aver mostrato in un tweet un documento segreto in difesa del suo capo.

Scholz era riuscito a procedere nella campagna senza che gli fossero ricordati i due grandi scandali economici avvenuti durante il suo mandato, Cum-Ex e Wirecard. I suoi rivali non li hanno neanche menzionati nel primo dibattito elettorale.

Ma la settimana scorsa, appena 17 giorni prima di un'elezione decisiva per la Germania e l'Europa, si è diffusa la notizia che la procura di Osnabrück, nel nord-ovest del paese, era entrata in due ministeri di Berlino, quello di Scholz (Finanze) e quello della Giustizia, anch'esso guidato da un socialdemocratico.

I procuratori stavano cercando informazioni sulla Financial Intelligence Unit (FIU) con sede a Colonia, sulla quale hanno avviato un'indagine per presunta ostruzione della giustizia per non aver segnalato alle autorità competenti un presunto caso di riciclaggio di denaro. La FIU dipende organicamente dalle Finanze, ma è indipendente nelle sue operazioni quotidiane.

Alcuni media si chiedono se la tempistica delle perquisizioni sia fortuita o politicamente motivata. Scholz stesso ha suggerito questo quando ha affermato che i procuratori, che non stanno indagando su di lui o su qualsiasi altro funzionario del ministero a Berlino, "avrebbero potuto inviare le loro richieste per iscritto".

Questa frase gli è costata l'attacco più feroce di Laschet durante il secondo dibattito elettorale di domenica scorsa. Con i conservatori che affondano nei sondaggi, il loro leader è andato all'offensiva contro il favorito, dicendo che è irresponsabile mettere in discussione lo stato di diritto e dare spazio al populismo. Nel suo discorso ha insinuato che l'oggetto dell'indagine era il ministero di Scholz e che Scholz non aveva alcun controllo sui suoi subordinati.

Il caso si complica di giorno in giorno perché la procura di Osnabrück, diretta da un funzionario che per anni è stato coinvolto nella politica locale con la CDU, ha ora aperto un procedimento contro Wolfgang Schmidt, stretto collaboratore di Scholz per più di 20 anni.

Schmidt, noto per difendere il suo capo su ogni piattaforma possibile, compresi i social media, ha twittato qualche giorno fa degli estratti del mandato di perquisizione che autorizza i procuratori a entrare nei ministeri.

Secondo l'ufficio del procuratore, questo documento non può essere divulgato pubblicamente. Rendendolo pubblico, il numero due di Scholz ha voluto contrastare un ambiguo comunicato stampa dell'ufficio del procuratore che sembrava suggerire che le indagini fossero più ampie.

Il mandato di perquisizione rende esplicito che l'obiettivo era solo quello di identificare i dipendenti della FIU coinvolti nel caso. In altre parole, non c'erano sospetti contro i funzionari del ministero.

Ci sono troppe domande su come si è svolto l'intero processo. Per esempio, il mandato di perquisizione è datato 10 agosto, ma i procuratori hanno aspettato un mese per eseguirlo. L'esperto costituzionale Joachim Wieland, che ha espresso i suoi dubbi alla televisione pubblica, sottolinea per esempio che il comunicato stampa che informa dell'azione non è conforme al contenuto del mandato di perquisizione: "I comunicati stampa di un'autorità sono obbligati a informare il pubblico in modo veritiero, e ciò è stato violato in questo caso", ha affermato.

I conservatori, nel frattempo, stanno alimentando i dubbi nel tentativo di portare avanti l'idea che Scholz non abbia fatto abbastanza per prevenire il riciclaggio di denaro e che la sua gestione sia stata inadeguata.

La commissione finanziaria del Bundestag discuterà la questione lunedì prossimo. Non si sa ancora se Scholz parteciperà di persona o in videoconferenza. Mancano sei giorni alle elezioni.