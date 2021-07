15 lug 2021 11:40

GOD SAVE THE DRAG QUEEN - A PIACENZA L'ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI DELLA LEGA, LUCA ZANDONELLA, HA VIETATO LO SPETTACOLO PRO-LGBT CON LE DRAG QUEEN IN PROGRAMMA VENERDÌ SERA: "NON RISPONDE A UNA MISSIONE EDUCATIVA" - L'ARCIGAY TIRA DRITTO: "FAREMO LA SERATA UGUALMENTE, È PER BENEFICENZA E SERVE A RICORDARE I MOTI A NEW YORK DEL 1969" (A PIACENZA SI RICORDANO I MOTI DI NEW YORK?)