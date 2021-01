GOLPE DI CODA - QUELLO ANDATO IN SCENA AL CAMPIDOGLIO AMERICANO È CLASSIFICABILE COME COLPO DI STATO? SECONDO TRE MILITARI EUROPEI INTERPELLATI DA “BUSINESS INSIDER” SÌ - IL PRESIDENTE USCENTE SAREBBE STATO AIUTATO DA FUNZIONARI DELLE FORZE DELL’ORDINE FEDERALI, ANCHE SE POI IL PIANO È NAUFRAGATO - LA POLIZIA CHE FA PASSARE I RIVOLTOSI, NESSUN CORDONE DI SICUREZZA INTORNO AL CONGRESSO, COORDINAMENTO COI SERVIZI NON PERVENUTO: ECCO TUTTE LE PROVE...

Mitch Prothero per www.businessinsider.com

I sostenitori del presidente Donald Trump che hanno preso d’assalto il Campidoglio mercoledì per fermare la ratifica della vittoria elettorale del presidente eletto Joe Biden stavano tentando un violento colpo di stato che secondo diversi funzionari europei della sicurezza è sembrato avere almeno un tacito sostegno da parte di frange delle agenzie federali statunitensi responsabili di proteggere il complesso del Campidoglio.

Giovedì mattina Insider ha parlato con tre funzionari: un funzionario della polizia francese responsabile della sicurezza pubblica in una sezione chiave del centro di Parigi e due funzionari dell’intelligence di Paesi della NATO che lavorano direttamente in operazioni di antiterrorismo e controspionaggio che coinvolgono Stati Uniti, terrorismo e Russia.

Hanno detto che le prove circostanziali disponibili indicano quello che sarebbe stato apertamente definito un tentativo di colpo di stato in qualsiasi altra nazione. Nessuno è stato disposto a mettere le dichiarazioni a verbale a causa della gravità dell’argomento.

Sebbene non abbiano fornito prove che gli ufficiali dell’agenzia federale abbiano facilitato il caos, Insider riporta queste informazioni perché illustrano l’ampiezza e la gravità degli eventi di mercoledì: gli alleati militari e di sicurezza internazionali dell’America sono ora disposti a dare serio credito all’idea che Trump abbia deliberatamente tentato di ribaltare violentemente un’elezione e che alcuni agenti delle forze dell’ordine federali – per omissione o altro – abbiano facilitato il tentativo.

Una fonte della NATO ha posto le basi, utilizzando termini più comunemente usati per descrivere i disordini nei paesi in via di sviluppo.

“Il presidente sconfitto tiene un discorso davanti a un gruppo di sostenitori dove dice loro di essere stato derubato delle elezioni, denuncia i membri della sua amministrazione e il partito come traditori e dice ai suoi sostenitori di prendere d’assalto l’edificio dove si tengono le votazioni“, ha detto il funzionario dell’intelligence della NATO.

“I sostenitori, molti vestiti con abiti militari e sventolando bandiere in stile rivoluzionario, successivamente prendono d’assalto l’edificio dove le forze dell’ordine federali controllate dall’attuale presidente non stabiliscono un cordone di sicurezza, e i manifestanti travolgono rapidamente l’ultima linea di polizia.

“Il presidente fa quindi una dichiarazione pubblica ai sostenitori che attaccano il Campidoglio dicendo che li ama, ma in realtà non dice loro di smetterla“, ha detto il funzionario. “Oggi informo il mio governo che riteniamo con un ragionevole livello di certezza che Donald Trump abbia tentato un colpo di stato che è fallito quando il sistema non ha ceduto.

“Non posso credere che sia successo.”

Il funzionario di polizia francese ha affermato di ritenere che un’indagine scoprirebbe che qualcuno ha interferito con il dispiegamento di ulteriori agenti delle forze dell’ordine federali nel perimetro del complesso del Campidoglio; il funzionario ha conoscenza diretta delle procedure adeguate per la sicurezza della struttura.

La sicurezza del Congresso è affidata alla US Capitol Police, un’agenzia federale che risponde al Congresso.

È consuetudine che la polizia del Campidoglio si coordini con il servizio segreto federale, la Park Police e la polizia locale a Washington, DC, prima di grandi manifestazioni. Anche la Guardia Nazionale, comandata dal Dipartimento della Difesa, è spesso in stand by.

Mercoledì, tuttavia, quel coordinamento era in ritardo o assente.

“È ovvio che gran parte di un qualsiasi corretto piano di sicurezza sia stata semplicemente ignorata“.

“Non puoi dirmi che non so cosa avrebbero dovuto fare. Posso volare a Washington domani e fare quel lavoro, proprio come può volare qualsiasi funzionario di polizia di Washington a Parigi e fare il mio lavoro”, ha detto il funzionario. Il funzionario dirige la sicurezza pubblica in un distretto di polizia centrale di Parigi pieno di edifici governativi e siti turistici.

“Questi sono principi generali” per la gestione delle manifestazioni, “e si trasferiscono in ogni situazione”, ha detto il funzionario. “Questo è il motivo per cui ci addestriamo insieme alle forze dell’ordine federali statunitensi per gestire proprio queste questioni, ed è ovvio che gran parte di qualsiasi piano di successo è stata semplicemente ignorata”.

La Guardia Nazionale, che è stata impiegata pesantemente per sedare le proteste di Black Lives Matter nel 2020, non si è presentata per assistere la polizia fino a due ore dopo l’inizio dell’azione mercoledì, secondo l’Associated Press.

Un video mostra la polizia che non fa nulla mentre i rivoltosi accedono all’edificio

Un video è apparso per mostrare alcuni agenti di polizia che aprono una barriera per consentire a un gruppo di manifestanti di avvicinarsi alla cupola del Campidoglio. Un altro video mostra un agente di polizia che permette a un rivoltoso di farsi un selfie con lui all’interno del Campidoglio mentre i manifestanti si aggiravano per l’edificio senza controllo.

Kim Dine, che è stato il capo della polizia del Campidoglio dal 2012 al 2016, ha detto al Washington Post di essere sorpreso che la polizia del Campidoglio abbia permesso ai manifestanti di salire sui gradini del Campidoglio. Ha detto di essere anche sconcertato dal fatto che pochi rivoltosi siano stati arrestati sul posto.

Larry Schaefer, che ha lavorato per la polizia del Campidoglio per più di 30 anni, ha detto a ProPublica qualcosa di simile: “Si tratta di una dimostrazione pianificata e nota per aver scatenato violenza in passato e minacce di portare armi – perché non dovresti prepararti come abbiamo fatto in passato? ”

La polizia del Campidoglio non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Insider.

Fallimenti sistematici

Il funzionario di polizia francese ha dettagliato più errori che ritengono sistematici:

1) Grandi folle di manifestanti dovevano essere gestite molto prima dalla polizia, che invece ha controllato la scena del primo gruppo di manifestanti a cui Trump si è rivolto, quindi ha ignorato la folla mentre si avvicinava al Campidoglio.

2) “Avrebbero dovuto essere circondati, gestiti e diretti immediatamente, e quella pressione non è mai stata messa in campo”.

3) Poiché la folla non è stata gestita e diretta, ha detto il funzionario, i manifestanti sono stati in grado di riunirsi senza ostacoli intorno al Campidoglio, dove si è verificato il successivo grande fallimento.

4) “Non è pensabile che non ci fosse un forte cordone di polizia lungo il perimetro del complesso. Recinzioni e barricate sono inutili senza un forte dispiegamento di polizia. Questo è quando si inizia a fare arresti, prendendo di mira persone chiave che sembrano violente, chiunque attacchi un ufficiale, chiunque infranga le barricate. Devi dimostrare che oltrepassare il confine finirà male e finirà con l’arresto “.

5) “Non posso credere che la mancata creazione di un cordone adeguato sia stato un errore. Questi sono funzionari di polizia molto qualificati, ma sono federali, e questo significa che alla fine rispondono al presidente. Questo deve essere indagato”.

6) “Quando la folla ha raggiunto i gradini dell’edificio, la situazione era già ad uno stadio avanzato. La polizia è lì per proteggere l’edificio dagli attacchi terroristici e dalla criminalità, non da un battaglione di fanteria. Tutto doveva essere gestito da centinaia di metri di distanza a meno che la polizia non fosse disposta ad aprire il fuoco, e posso rispettare il fatto che non lo fosse”.

Il terzo funzionario, che lavora nel controspionaggio per un paese membro della NATO, ha convenuto che la situazione potrebbe essere vista solo come un tentativo di colpo di stato, non importa quanto scarsamente pianificato e di probabile fallimento, e ha affermato che le sue implicazioni potrebbero essere troppo grandi per essere immediatamente comprese.

“Grazie a Dio non ha funzionato, perché non riesco a immaginare quanto sarebbe difficile sanzionare il sistema finanziario degli Stati Uniti”, ha detto il funzionario. Per sanzioni, intende l’imposizione dei blocchi diplomatici, militari e commerciali che le nazioni democratiche di solito riservano alle dittature.

“Il danno più ampio in tutto il mondo sarà esteso in termini di reputazione, ed è per questo che a Putin non importa affatto che Trump abbia perso. Deve essere felice di prendere le sue fiches e contare le sue vincite, che consistono nel fatto che dall’era Trump sarà un declino incredibilmente rapido del prestigio americano e dell’alto livello morale.

“Ogni momento che gli americani trascorrono nel caos autoinflitto aiuta la Cina, aiuta Putin e, in misura minore, aiuta i mini-dittatori come [il presidente turco Recep Tayyip] Erdogan e [il primo ministro ungherese Viktor] Orban, che vivono di cinismo verso la politica, i diritti umani e la democrazia”, ha detto il funzionario. “Non sentiranno la mancanza di Trump; saranno felici di vedere la sua partenza avvolta nel dramma così potranno godersi il clima politico avvelenato”.