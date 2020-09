GONG! 1° ROUND - IL PRIMO DEI TRE DUELLI TRA TRUMP E BIDEN È STATO UN CAOTICO FRACASSO, PRIVO DI QUALSIASI CONTENUTO, DEGNO DI QUALCHE SCALMANATA DI SGARBI. L’ASCOLTO È STATO ALTO MA L’80% HA DICHIARATO CHE ERA ESTENUATO DALLA RISSA VERBALE - VISTO CHE IL DUELLO A VOLTE HA FATTO SEMBRARE BIDEN PIÙ PRESIDENZIALE DEL PETULANTE EX PRESENTATORE DI ‘’CELEBRITY APPRENTICE’’, PER IL SECONDO ROUND, PREVISTO A MIAMI IL 15 OTTOBRE, TRUMP CAMBIERÀ COPIONE E STRATEGIA

donald trump con la mascherina in mano al dibattito contro biden

Il primo dei tre dibattiti tra Donald Trump e l'ex vicepresidente Joe Biden è stato un caotico fracasso, privo di qualsiasi contenuto, degno di qualche scalmanata di Vittorio Sgarbi. Ciò che è emerso sono stati due candidati alla presidenza che si disprezzano a vicenda, un'animosità che è emersa anche più di quella tra Trump e Hillary Clinton nel 2016. George W. Bush l’ha liquidato come "una strana merda".

Trump ha impiegato poco meno di 10 minuti per chiamare il moderato Biden un "socialista" per l'assistenza sanitaria e litigare su COVID-19. "Non sono qui per denunciare le sue bugie, tutti sanno che è un bugiardo", ha detto Biden, mentre il suo avversario balbettava su di lui.

dibattito donald trump e joe biden

Certo, la strategia del cane pazzo di Trump ("Non c'è niente di intelligente in te Joe", ) spesso metteva Biden in difesa, ma non è riuscito a sbranarlo perché Sleepy Joe era preparato anche lui a insultare Donald il folle. Ha definito Trump un "razzista" e "il peggior presidente che l'America abbia mai avuto". "Ragazzi, avete idea di cosa stia facendo questo clown?"

eric e ivanka trump nel pubblico del primo dibattito trump biden

Per usare un eufemismo, il moderatore, il giornalista della Fox Chris Wallace, non è riuscito a prendere il controllo del dibattito e ha trascorso la maggior parte del tempo cercando di domare Trump. "Sig. Presidente, per favore la smetta!", a un certo punto ha alzato la voce Wallace.

In un altro momento, ha dovuto ricordare a Trump che ‘’il suo staff aveva accettato le regole del dibattito: entrambe le parti avrebbero ricevuto risposte di due minuti senza interruzioni’’. Ad un certo punto, Wallace, esasperato, ha detto al presidente: "Se vuole prendere il mio posto, possiamo farlo"(da notare che il giornalista lavora in una emittente cara a Trump come la Fox).

donald trump e joe biden con le mogli

Alla richiesta di Wallace di condannare i suprematisti bianchi e di invitarli a non aumentare i disordini, Trump ha detto di essere disposto ma non l'ha fatto. Riferendosi a un gruppo di estrema destra, Trump ha detto: "The Proud Boys, state indietro e state a guardare". Ha insistito che i problemi fossero a sinistra con Antifa.

chris wallace moderatore primo dibattito trump biden

L’ascolto è stato alto ma l’80% degli spettatori ha dichiarato che era estenuato dalla rissa verbale. Visto che il duello a volte ha fatto sembrare Biden più presidenziale del petulante ex presentatore di ‘’Celebrity Apprentice’’, per il secondo round, previsto a Miami il 15 ottobre, moderato da Steve Scully della C-SPAN, Trump cambierà copione e strategia puntando sui contenuti, sbandierando l’inasprimento “law and order” dell’ordine pubblico, messo sottosopra dalle sommosse sociali e razziali del “Black Lives Matter”.

donald trump ivanka trump Biden Trump proud boys 4 melania trump donald e melania trump joe e jill biden primo dibattito tv donald trump vs joe biden primo dibattito tv