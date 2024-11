18 nov 2024 19:23

IL GOVERNATORE BAGNINO – RITRATTO DI MICHELE DE PASCALE, IL NUOVO PRESIDENTE DELL’EMILIA-ROMAGNA - FIGLIO DI UN REPUBBLICANO, HA 39 ANNI, È ROMAGNOLO. LA FAMIGLIA AVEVA UN BAGNO A MILANO MARITTIMA DOVE LUI HA FATTO ANCHE IL BAGNINO. DE PASCALE HA COMINCIATO A FAR POLITICA GIOVANISSIMO NEI DS. LA SUA STORIA PERSONALE E' SEGNATA DA UN INCIDENTE IN MACCHINA CHE LO LASCIÒ IN FIN DI VITA. POI UN ALTRO INCIDENTE LO LANCIO’ NELLA CORSA PER DIVENTARE SINDACO DI RAVENNA- BERSANI LO ESALTA COME UOMO DI DIALOGO: “SA LEGARE LA SABBIA”