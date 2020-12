IL GOVERNO APRI & CHIUDI - IPOTESI ZONA ROSSA NEI FESTIVI MA PURE NEI PREFESTIVI. CHE PER IL CALENDARIO DI QUEST'ANNO VUOL DIRE 10 GIORNI SU 15. SU QUESTA IDEA LAVORA IL GOVERNO, MA SI AGGRAPPA AL FATTO CHE MANCA LA BELLANOVA (ANCORA 'STA SCUSA) E DUNQUE ANCORA NON PRENDE LA DECISIONE FINALE - I PIÙ ACCANITI VOGLIONO REGOLE DA ZONA ARANCIONE NEI GIORNI PIÙ ''LIBERI''

(ANSA) - Tutta l'Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, dal 24 dicembre al 3 gennaio. E' l'ipotesi di mediazione prevalente nel governo, al termine del vertice di questo pomeriggio. La decisione non è presa: il premier Giuseppe Conte attende il ritorno di Teresa Bellanova, Iv, per il confronto finale. Ma l'ipotesi è disporre regole da zona rossa il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e l'1, 2, 3 gennaio. Secondo alcune fonti la discussione è ancora "tutta aperta" però e non è escluso che la zona rossa valga anche il 6 gennaio o si introducano per l'intero periodo regole da "zona arancione".

conte boccia speranza