GOVERNO, COME SIAMO MES? MURO CONTRO MURO NELLE TRATTATIVE TRA ITALIA VIVA E M5S. I RENZIANI APRONO ANCHE A UNA RICHIESTA PARZIALE DEL PRESTITO. SECCO NO DEI GRILLINI CHE RILANCIANO SUL REDDITO DI CITTADINANZA. IL PD PROVA A MEDIARE- LE RICHIESTE DEI RENZIANI: DALLA COMMISSIONE BICAMERALE PER LE RIFORME ALLA LEGGE PROPORZIONALE CON LE PREFERENZE FINO AL “CONTRATTO” DI GOVERNO (AL CONTE UNO NON AVEVA PORTATO BENE)

Da corriere.it

Matteo Bolle

Il Mes continua a essere elemento di divisione nella maggioranza in cerca di conferma. Secondo quanto risulta all’Ansa, Italia viva lo ha chiesto al tavolo sul programma di governo. I renziani avrebbero aperto anche a una richiesta parziale del prestito, previa valutazione delle misure da finanziare. Netto però il no del M5s. I rappresentanti del Pd avrebbero invece ribadito la posizione di non contrarietà di principio se ci fosse un’intesa in maggioranza, ma avrebbero più in generale posto il tema della necessità di maggiori finanziamenti per la sanità.

renzi di maio

Italia viva: legge proporzionale solo con preferenze

Una legge proporzionale? Solo con la reintroduzione delle preferenze. È la richiesta che arriva da Italia viva al tavolo di confronto sul programma. I renziani, viene fatto trapelare, preferirebbero una legge di stampo maggioritario. Ma qualora prevalga la linea del proporzionale, allora che sia affiancata dalla possibilità per i cittadini di scegliere chi votare tra i candidati.

15.15 — Italia viva chiede un «documento scritto»

renzi conte

La piattaforma programmatica che emergerà dal confronto tra le forze della maggioranza dovrà essere riportata in un documento scritto che preveda anche il cronoprogramma degli interventi da realizzare. È la richiesta che Italia viva ha avanzato nel corso della riunione a Montecitorio con il presidente Roberto Fico. Il gruppo renziano ha inoltre avanzato anche in questa sede la proposta di una commissione bicamerale per le riforme, anticipata alla stampa dall’on. Roberto Giachetti, e di una sul Recovery.

matteo renzi al senato LUIGI DI MAIO MATTEO RENZI