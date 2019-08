29 ago 2019 13:04

IL GOVERNO GIALLO-ROUSSEAU - IACOBONI E LA ''PIATTAFORMA'', CHE IN REALTÀ È UN SITO, INSICURO E OBSOLETO, HACKERATO E SANZIONATO: ''ANCHE IL GOVERNO GIALLO-VERDE FU MESSO AL VOTO, MA 12 GIORNI PRIMA DELL'INCARICO A CONTE: CASALEGGIO E DI MAIO NON IMPOSERO AL QUIRINALE DI ESSERE SOTTO-ORDINATO A ROUSSEAU. E SALVINI NON RISCHIÒ, COME OGGI IL PD, DI ESSERE BRUCIATO DAGLI ISCRITTI GRILLINI. CHE ODIANO I ''PIDIOTI'' - DA RIDERE: I PARLAMENTARI M5S CHE NON VOGLIONO ROUSSEAU PER NON PERDERE IL POSTO