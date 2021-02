“LA MERITOCRAZIA VA APPLICATA, NON ANNUNCIATA” – GUARDA CHE COINCIDENZA! STEFANO BUFFAGNI ATTACCA “LA GESTIONE DISASTROSA DEL M5S" PROPRIO IL GIORNO DOPO LA MANCATA RICONFERMA A VICEMINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: “DOBBIAMO LAVORARE PER RISOLLEVARE IL MOVIMENTO, PER NON DISTRUGGERE UN SOGNO CHE CONDIVIDIAMO DA ANNI!”