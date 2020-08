IL GOVERNO DEI MISTERI - CI SONO DA SCOPRIRE I NOMI DEI FURBETTI DEL BONUS DA 600 EURO? L'INPS VIENE INTERROGATO, MA IL RISULTATO VIENE SEGRETATO. CI SAREBBE DA DIRE LA VERITÀ (FINALMENTE) SULLA STRAGE DI USTICA? I DOCUMENTI CI SONO, MA VENGONO SEGRETATI. C'È UN BANDO PUBBLICO PER LA FORNITURA DEI BANCHI A SCUOLA? LA GARA VIENE FATTA, MA IL RISULTATO VIENE SEGRETATO. MESSO IL SEGRETO PERSINO SUI DATI DELL'EDILIZIA - AVANTI DI QUESTO PASSO TRA UN PO' TERRANNO SEGRETO ANCHE IL NOME DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

mario giordano

Mario Giordano per “la Verità” - estratto

Conte ha messo il segreto persino sui dati dell'edilizia. So che sembra impossibile, ma è così. Se prendete le tabelle pubblicate dall'Eurostat pochi giorni fa (20 agosto) troverete che viene indicata la crescita del settore costruzioni per tutti i Paesi (Francia: +131,9 per cento a maggio, +12 per cento a giugno; Germania: +0,1 a maggio, +1,4 a giugno; Spagna +26,9 a maggio, +0,2 a giugno, eccetera). Tranne che per l'Italia. Nelle caselle dei mesi di aprile, maggio e giugno, in corrispondenza del nostro Paese, non compare alcun numero, ma soltanto una «c», che sta per «confidenziale"». Riservato. Non si può dire.

GIUSEPPE CONTE NON LAVORA CON IL FAVORE DELLE TENEBRE

Avete capito bene: l'intera Europa comunica i dati relativi al mattone, invece noi no. Il governo, che a ogni intervista si riempie la bocca di Europa, ha paura delle statistiche dell'Europa. E così pure calcestruzzo e betoniera diventano top secret. Purtroppo sta diventando l'abitudine. Il governo dei misteri, l'abbiamo chiamato l'altro giorno. Perché nessuno si muove?

Conte Speranza

Ci stupisce che i difensori della democrazia, a cominciare da quelli che siedono sui colli più importanti, non siano preoccupati quanto noi per quello che sta succedendo. C'è da decidere come rinchiudere gli italiani in casa? Il comitato tecnico scientifico si riunisce, ma i verbali vengono segretati. Ci sono da scoprire i nomi dei furbetti del bonus da 600 euro?

PASQUALE TRIDICO E IL CASINO SUL SITO DELL'INPS

L'Inps viene interrogato, ma il risultato viene segretato. Ci sarebbe da dire la verità (finalmente) sulla strage di Ustica? I documenti ci sono, ma vengono segretati. C'è un bando pubblico (ribadisco: pubblico) per la fornitura dei banchi a scuola? La gara viene fatta, ma il risultato viene segretato. C'è da aprire le porte ai cinesi nella tecnologia 5G? La decisione viene presa, ma il risultato viene segretato.

giuseppe conte gennaro vecchione

Avanti di questo passo tra un po' terranno segreto anche il nome del presidente del Consiglio. Comunicato ufficiale: oggi il governo si è riunito, con un ordine del giorno segretato su argomenti segretati in un posto segretato. A presiederlo mister X. La trasparenza trionfa. Mattarella tace.

Che a Giuseppi piacesse giocare allo 007 lo si era capito da come si era buttato a corpo morto dentro le nomine dei servizi segreti. Ma ora ha fatto un passo avanti. Dalle nomine all'autonomina: pensa di essere lui stesso un agente segreto. James Bond. Con licenza di uccidere la democrazia.

GIUSEPPE CONTE MEME

Le grandi decisioni sul futuro del Paese, dalla rete unica alla proprietà della Borsa di Milano, vengono prese senza la minima discussione in Parlamento. Il governo entra a piedi uniti, usa armi pesanti, sventola golden share e muove la Cassa depositi e prestiti. Ma tutto all'ombra. Nella camera oscura. Le questioni strategiche del nostro Paese vengono trattate come se fossero questioni private, da confinare nel budoir di Conte o poco più.

DOMENICO ARCURI

Pensavamo di avere un presidente del Consiglio. Invece avevamo soltanto il re del nascondino. E meno male che questi dovevano essere quelli della trasparenza, dello streaming, dell'aria fresca da far entrare nei palazzi per spazzare via le antiche abitudini. Invece applicano il criterio principe dell'opacità non soltanto per le vicende di importanza strategica, ma anche per quelle apparentemente più banali. Alimentando così i sospetti.

Che senso ha, infatti, nascondere i dati sull'edilizia? È solo perché si vuole evitare il confronto impietoso con gli altri Paesi? O c'è dell'altro? E perché tacere (ancora non sono stati rivelati ufficialmente) i nomi dei furbetti del bonus? Solo perché, dopo aver colpito la Lega, non si vuole infastidire il Pd? O c'è dell'altro? E perché non si vogliono rivelare i nomi degli 11 vincitori della gara per la fornitura dei banchi?

giuseppe conte meme

Soltanto perché non si vuol dire che i ritardi del governo ci costringono a fare lavorare un po' di aziende straniere, magari cinesi, mentre la disoccupazione in Italia cresce? O c'è dell'altro? I segreti fanno nascere i sospetti, si sa.

Così come non c'è alcuna ragione al mondo per segretare i dati sull'edilizia all'Eurostat. O per non rivelare i nomi dei furbetti del bonus. Perché nessuno si scandalizza? Perché il capo dello Stato non interviene? Qualcuno si muova. E spieghi a Conte che non è James Bond. Di 007, infatti, ha solo il primo numero. Più o meno l'equivalente di quello che valgono per lui trasparenza e democrazia.

I BANCHI ANTI CORONAVIRUS CHE VUOLE COMPRARE LUCIA AZZOLINA I BANCHI ANTI CORONAVIRUS CHE VUOLE COMPRARE LUCIA AZZOLINA

luigi di maio pasquale tridico

conte casalino

