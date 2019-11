IL GOVERNO NON ARRIVA A FINE MES – LA RIFORMA DEL FONDO SALVA STATI RISCHIA DI ESSERE “LA TAV” DEI GIALLO-ROSSI – NON CI SONO COMPROMESSI POSSIBILI TRA POSIZIONI POLITICHE COSÌ DIVERSE, CON GUALTIERI CHE È UN REPLICANTE DI MOSCOVICI E I GRILLINI CHE FINO AD AGOSTO URLAVANO CONTRO BRUXELLES

Daniele Capezzone per “la Verità”

E ora che succede sul Mes? Dopo l' esito contraddittorio e incerto del vertice politico di ieri, come si è lasciata la maggioranza? Quando e come i rappresentanti dei partiti torneranno a discutere? I partecipanti al summit hanno concordato di rivedersi la prossima settimana (ma la data non c' è ancora), né si vede quale compromesso sia possibile tra posizioni politiche così divaricate. La stessa natura della materia non si presta a compromessi lessicali o a pasticci politici: il 13 dicembre, in occasione del vertice europeo, l' Italia è chiamata o a dire sì o a dire no. Tertium non datur.

E - a meno che qualcuno non si sia già impegnato e incatenato con Berlino, Parigi e Bruxelles - l' Italia avrebbe tutto l' interesse quanto meno a ventilare sin da ora l' arma del veto, trattandosi di un tema su cui occorre l' unanimità. Ma, oltre agli incontri politici, occorre mettere in agenda due appuntamenti istituzionali che avranno un peso. Il primo sarà il 27 novembre, quando il ministro Roberto Gualtieri si recherà davanti alle commissioni riunite del Senato Finanze e Politiche Ue. E

non sarà facile per il titolare del Mef aver a che fare - oltre che con gli altri commissari - con uno dei presidenti delle due commissioni, il leghista Alberto Bagnai, che da giugno scorso ha in ogni sede marcato una posizione limpidamente contraria alla riforma del Fondo salvastati, sia nel merito sia nel metodo, richiamando il governo (quello di allora e quello di adesso) al rispetto del preciso obbligo di preventiva informazione del Parlamento sui temi che impegnino l' Italia in sede internazionale o che configurino sostanziali cessioni di sovranità.

Il secondo appuntamento sarà in Aula il 10 dicembre, alla vigilia del Consiglio europeo. E qui c' è un aspetto di elevatissima valenza istituzionale e politica che va sin d' ora preso in considerazione. Prima dei vertici europei, è prassi che il premier si rechi in Parlamento non solo per anticipare i temi in discussione e la posizione che terrà in sede Ue, e ovviamente per ascoltare il relativo dibattito parlamentare, con sua replica finale ai discorsi dei rappresentanti dei gruppi.

Ma attenzione, in quelle sedute accade di più, e non ci si limita soltanto a una discussione orale e non impegnativa: alla fine vengono messe ai voti delle risoluzioni, che vincolano il governo a un certo atteggiamento.

La formula di quelle risoluzioni prevede infatti delle premesse (l' esposizione delle considerazioni svolte dai gruppi) seguite da una parte impegnativa («la Camera» oppure «il Senato impegna il governo a...»), con l' elenco dei punti vincolanti per il governo, una volta approvati. Da quel momento in poi, il governo non può recarsi a Bruxelles a dire e a fare altro: sarebbe uno strappo clamoroso.

Di solito, i gruppi di opposizione presentano documenti che vengono respinti dal governo e dalla maggioranza, mentre i gruppi che compongono la coalizione di governo firmano un documento comune, che di fatto esprime - insieme - la loro posizione e quella dell' esecutivo. La domanda è: come faranno i capigruppo di Pd e Italia viva da una parte (pro Mes) e quelli di Leu e M5s (anti Mes) dall' altra a scrivere e a firmare il medesimo documento? Morale: o viene trovata (esercizio ai limiti dell' impossibile) una convergenza di cui ad oggi non si vede alcun segno, oppure rischia di verificarsi per i giallorossi la stessa deflagrazione che si verificò ai tempi dei gialloblù sulla Tav.

E se qualcuno pensa di cavarsela con testi in politichese, concepiti per dare un colpo al cerchio e uno alla botte, stavolta fa male i suoi calcoli. Non solo perché le opposizioni sono compatte, ma perché ormai l' attenzione dell' opinione pubblica è altissima su questo dossier. Basterà attendere qualche giorno e ne capiremo di più.