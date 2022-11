4 nov 2022 10:25

IL GOVERNO È PRONTO A SBLOCCARE LE TRIVELLE NELL’ADRIATICO E IL DECRETO POTREBBE ANDARE BEN OLTRE QUANTO GIÀ ANNUNCIATO DA CINGOLANI - IL MINISTRO GILBERTO PICHETTO POTREBBE AUTORIZZARE NUOVE TRIVELLAZIONI TRA LE 9 E LE 12 MIGLIA E A QUESTE SI AGGIUNGEREBBE UNA DEROGA AL “PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE”, PER CONSENTIRE LA COLTIVAZIONE PER LA DURATA DI VITA DEL GIACIMENTO - UN'OPERAZIONE CHE RIMETTEREBBE IN GIOCO RISERVE PER 30 MILIARDI DI METRI CUBI DI GAS…