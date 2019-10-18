Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno.— Dario Franceschini (@dariofrance) October 18, 2019
GOVERNO ALLA RESA DEL CONTE? - DOPO IL POST DEL BLOG DELLE STELLE E LE FRECCIATINE DI RENZI ARRIVA IL TWEET DI FRANCESCHINI, CAPO DELEGAZIONE DEL PD: "UN ULTIMATUM AL GIORNO TOGLIE IL GOVERNO DI TORNO" - SIAMO GIÀ AL CAPOLINEA DELL'ESPERIMENTO GIALLO-ROSÉ?-
Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno.— Dario Franceschini (@dariofrance) October 18, 2019
ALTRO GERE, ALTRA CORSA - RICHARD GERE PARLA ANCORA DELLA SUA GITA ESTIVA SULLA OPEN ARMS E TORNA AD ATTACCARE SALVINI: “MI CHIESE PERCHÉ NON PORTASSI I MIGRANTI A HOLLYWOOD. SE AVESSI AVUTO UN AEREO PRIVATO, L’AVREI FATTO CON MOLTO PIACERE, MA NON CE L’HO” - “TRUMP? SI TROVA MOLTO MEGLIO COI DELINQUENTI CHE COI NOSTRI AMICI…” - VIDEO: L’INTERVISTA ESCLUSIVA A “PIAZZAPULITA”
DOVE SONO LE BOLDRINI E I SAVIANO? - STANNO AUMENTANDO GLI SBARCHI MA NESSUNO DICE NIENTE, E SALVINI PUNTELLA: “ORA CHE COMANDANO I BUONI SONO AUMENTATI I MORTI MA SONO SPARITE LE MAGLIETTE ROSSE E L’INDIGNAZIONE” - “PROVIAMO PENA PER GLI IPOCRITI CHE SI SCAGLIAVANO CONTRO I PORTI CHIUSI E ORA STANNO ZITTI…”
CAIZZI AMARI PER “GIUSEPPI” - VIDEO: IL CORRISPONDENTE DA BRUXELLES DEL “CORRIERE” A MUSO DURO CONTRO CASALINO IN CONFERENZA STAMPA! SI RIVOLGE A CONTE: “NON È CORRETTO CHIEDERE PREVENTIVAMENTE LE DOMANDE CHE DOBBIAMO FARE. IL SUO PORTAVOCE HA SELEZIONATO PREVENTIVAMENTE LE DOMANDE E HA ESCLUSO QUELLE…”
CHE DIO CI BONAIUTI - ANGELINO ALFANO E BERLUSCONI RIUNITI PER L’ULTIMO SALUTO ALL’EX PORTAVOCE DI SILVIO: L’ABBRACCIO TRA L’EX MINISTRO E IL BANANA (VIDEO) - AI FUNERALI C'ERANO TUTTI I PERSONAGGI SIMBOLO DEL VENTENNIO BERLUSCONIANO: TAJANI, FINI, LETTA, VERDINI. MA PURE GENTILONI E...
UN CAPPIO DI SETA AL COLLO - FORSE NON VE NE SIETE ACCORTI, MA L’ITALIA È IL TERZO PAESE PIÙ ENTUSIASTA DELLA VIA DELLA SETA CINESE NEL MONDO! LA NOTIZIA È DELL’AGENZIA DI STATO DI PECHINO XINHUA, CHE DÀ AMPIO SPAZIO AL “SONDAGGIO” SULLA PERCEZIONE E LA “CONSAPEVOLEZZA” SULLA BELT AND ROAD - OVVIAMENTE È SOLO PROPAGANDA PER XI JINPING, E NON È MANCO LA PRIMA VOLTA…