UN CAPPIO DI SETA AL COLLO - FORSE NON VE NE SIETE ACCORTI, MA L’ITALIA È IL TERZO PAESE PIÙ ENTUSIASTA DELLA VIA DELLA SETA CINESE NEL MONDO! LA NOTIZIA È DELL’AGENZIA DI STATO DI PECHINO XINHUA, CHE DÀ AMPIO SPAZIO AL “SONDAGGIO” SULLA PERCEZIONE E LA “CONSAPEVOLEZZA” SULLA BELT AND ROAD - OVVIAMENTE È SOLO PROPAGANDA PER XI JINPING, E NON È MANCO LA PRIMA VOLTA…