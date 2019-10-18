GOVERNO ALLA RESA DEL CONTE? - DOPO IL POST DEL BLOG DELLE STELLE E LE FRECCIATINE DI RENZI ARRIVA IL TWEET DI FRANCESCHINI, CAPO DELEGAZIONE DEL PD: "UN ULTIMATUM AL GIORNO TOGLIE IL GOVERNO DI TORNO" - SIAMO GIÀ AL CAPOLINEA DELL'ESPERIMENTO GIALLO-ROSÉ?

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