IL GOVERNO ALLA RESA DI CONTE – IL PREMIER NON HA REAGITO ALLE PROVOCAZIONI DI SALVINI E SI SFORZA DI APPARIRE SERENO, MA LA TENSIONE È ARRIVATA AL CULMINE: DOMANI INCONTRERÀ I GIORNALISTI PER RIMETTERE I PUNTINI SULLE I – L’ASSE CON IL QUIRINALE E LA STRATEGIA SULLA MANOCRA SU CUI, NONOSTANTE LE SPARATE DEL TRUCE, DICE DI AVERE L’ULTIMA PAROLA

Monica Guerzoni per il “Corriere della Sera”

GIUSEPPE CONTE E MATTEO SALVINI A FIRENZE (DAL PROFILO INSTAGRAM DI GIUSEPPE CONTE)

Per giorni Giuseppe Conte ha ostentato un silenzio studiato e tutto politico. Non ha reagito alle minacce di rottura di Matteo Salvini, nemmeno quando il vicepremier ha evocato una possibile e inedita crisi a cavallo di Ferragosto. Ha mostrato di ignorare la «contromanovra» in deficit con cui il leader leghista ha fatto a pezzi le riforme del Movimento Cinque Stelle.

E per quanto chi lo ha visto in Consiglio dei ministri lo descriva «molto nervoso», si è sforzato di offrire al Paese l' immagine di un presidente del Consiglio più che mai sereno e concentrato sulle esigenze degli italiani: numeri e fatti, invece che parole e polemiche.

ursula von der leyen incontra giuseppe conte a palazzo chigi 3

Ma la tensione nella maggioranza è salita al punto che il capo del governo non può più tacere. Per sganciare i destini dell' esecutivo dal voto cruciale oggi al Senato, ieri a tarda sera Palazzo Chigi ha fatto trapelare che «la votazione sulla Tav non prefigura in alcun modo un sindacato sull' operato del governo, né tantomeno del presidente del Consiglio».

matteo salvini deejay al papeete di milano marittima

E domani, dopo che Salvini avrà aperto a Sabaudia il suo tour pre-elettorale «on the beach», Conte incontrerà i giornalisti e «risponderà a tutte le domande», anche sui tumultuosi rapporti con l' inquilino del Viminale e sulla tenuta del governo gialloverde. I 5 Stelle, terrorizzati dall' idea delle urne nella primavera del 2020, sperano che il premier ribadirà l' avviso di qualche settimana fa, quando annunciò l' intenzione di portare una eventuale crisi di governo in Parlamento.

matteo salvini a cervia

Il premier è rimasto a dir poco sorpreso per la lettera con cui il segretario del Carroccio lo sferza e lo sprona a «orientare la nuova Commissione europea», una sfida che porta lo scontro interno al governo sulla piazza internazionale.

GIUSEPPE CONTE PINOCCHIO IN MEZZO AL GATTO (LUIGI DI MAIO) E LA VOLPE (MATTEO SALVINI) MURALE BY TVBOY

Ma anche qui Conte incassa e, forte dell' asse e dei frequenti contatti con il Quirinale, tiene il punto sulla manovra economica: la sua. «Si balla come sulla prua del Titanic», è l' aria che si respira ai piani alti di Palazzo Chigi, per dirla con un esponente del governo che ha preso parte al Consiglio dei ministri. Matteo Salvini non c' era, impegnato in un comizio in quel di Arcore.

GIUSEPPE CONTE E L ANNUNCIO SULLA TAV

Ma il convitato di pietra era lui, che oggi sarà a Palazzo Madama per «votare tutte le mozioni a favore della Tav e impallinare quella dei 5 Stelle». Calendario alla mano, è l' ultima occasione prima della pausa estiva per staccare la spina al governo. Il filo elettrico è tirato allo spasimo, eppure i rumors parlamentari dicono che Salvini potrebbe (per ora) accontentarsi di un rimpasto e di uno scalpo.

CONTE TONINELLI

«Dopo il voto sulla Tav chiederà a Conte la testa di Toninelli», azzarda un senatore dem, che ha ben chiaro l' effetto deflagrante dei voti leghisti alla mozione del Partito democratico. A quel punto il presidente del Consiglio dovrà scegliere: difendere ancora una volta i suoi ministri, oppure cedere al diktat di Salvini.

GIUSEPPE CONTE E GIOVANNI TRIA MOAVERO CONTE TRIA MATTEO SALVINI IN SPIAGGIA A MILANO MARITTIMA CON IL FIGLIO E LORENZO FONTANA MATTEO SALVINI IN SPIAGGIA A MILANO MARITTIMA GIOCA CON DUE BAMBINI conte e tria CONTE E DI MAIO luigi di maio matteo salvini giuseppe conte MATTEO SALVINI VLADIMIR PUTIN GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO matteo salvini e lorenzo fontana in spiaggia a milano marittima matteo salvini in spiaggia a milano marittima 5 matteo salvini in spiaggia a milano marittima 3 matteo salvini in spiaggia a milano marittima 1 matteo salvini in spiaggia a milano marittima 4 matteo salvini in spiaggia a milano marittima 7 matteo salvini in spiaggia a milano marittima 6