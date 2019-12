IL GOVERNO SI FA IL SUO “ROUSSEAU” – I MINISTRI GRILLINI DADONE E D’INCÀ DOMANI LANCERANNO LA PIATTAFORMA “PARTECIPA”, UN ESPERIMENTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE SOMIGLIA MOLTO AL SITO DI CASALEGGIO – IL NUOVO PORTALE SERVIRÀ, IN TEORIA, A RACCOGLIERE CONSIGLI E LAMENTELE DEI CITTADINI (AUGURI)

Simone Canettieri per “il Messaggero”

fabiana dadone

Due ministri, Fabiana Dadone e Federico D'Incà, più il sottosegretario alla presidenza di Palazzo Chigi, Riccardo Fraccaro. I tre big M5S domani presenteranno il lancio della piattaforma Partecipa, fiore all'occhiello del grillissimo di governo, coltivato con cura già ai tempi dell'esecutivo gialloverde.

federico d'inca' 5

Si tratta di un esperimento di democrazia partecipata per le pubbliche amministrazioni. A metà tra le sfide italiane lanciate da Rousseau e le buone pratiche del comune di Barcellona (la sindaca Ada Colau da anni spinge sul protagonismo dei cittadini e proprio grazie a questa carta è stata rieletta lo scorso giugno).

LUIGI DI MAIO ROUSSEAU BY TERRE IMPERVIE

Di cosa si tratta nel merito? L'iniziativa si articola su tre fronti: il nuovo portale raccoglierà le consultazioni in corso e quelle concluse, sarà predisposta la guida alle consultazione per gli utenti e infine il sistema sarà messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni a partire dai Comuni. Un esempio: per decidere come riqualificare un quartiere o per capire da che ora far scattare la zona a traffico limitato nel centro storico di una città, d'ora in poi le amministrazioni potranno consultare i residenti e i commercianti, ma anche gli imprenditori.

ALFONSO BONAFEDE E FABIANA DADONE rousseau

La prima consultazione che sarà testata riguarda le norme sull'Anticorruzione. Verrà chiesto come poter ridurre la burocrazia e i tempi di risposta delle amministrazioni. «In generale - raccontano al ministero della Pubblica amministrazione - non si tratta di referendum sì o no ma appunto di consultazioni». Per fornire così alla politica una bussola, ma senza sostituirla.

