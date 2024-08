IL GOVERNO SI SPACCA ANCHE SULLE CARCERI SOVRAFFOLLATE – DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TRAPELA L’IPOTESI DEI DOMICILIARI PER CHI HA UN RESIDUO PENA DI UN ANNO. LA NORMA RIGUARDEREBBE 8 MILA DETENUTI CHE POTREBBERO USCIRE – L’IPOTESI FA SUBITO SCATTARE FDI E LEGA, CHE SI DICONO CONTRARI, MENTRE FORZA ITALIA È FAVOREVOLE – NORDIO SI DEVE AFFRETTARE A SMENTIRE LA PROPOSTA “SVUOTA CARCERI” – DEL MASTRO ATTACCA: “IL TANA LIBERA TUTTI NON RIEDUCA, NON GARANTISCE SICUREZZA”

Estratto dell’articolo di Antonio Fraschilla e Liana Milella per “la Repubblica”

giorgia meloni carlo nordio

Sulla testa del Guardasigilli Carlo Nordio incombe il suicidio numero 63 (secondo i sindacati sono 66). Le carceri sono una pentola a pressione pronta a esplodere e la maggioranza rischia di spaccarsi su questo tema molto delicato: con il ministro e Forza Italia che aprono a soluzioni che non piacciono però a Fratelli d’Italia.

Le evidenze delle tensioni nel centrodestra ci sono tutte, come è altrettanto chiaro che il decreto sulle carceri, approvato appena una settimana fa, non porta alcun beneficio. Tant’è che lo stesso Nordio è alla disperata ricerca di altre soluzioni. [...]

sovraffollamento delle carceri

Il ministro Nordio lavora a un pacchetto di proposte e una trapela dai suoi uffici, anche se lui ne nega la paternità: far scontare ai domiciliari, e non in prigione, chi ha un residuo pena di un anno. Una legge, la 199, che esiste già dal 2010, sfruttata ampiamente durante il Covid. Ma invisa all’ala dura del centrodestra, meloniani e salviniani. Mentre andrebbe bene a Forza Italia, che l’aveva già proposta al Senato come emendamento al decreto.

Ma ecco che rispunta a sorpresa, da fonti rilanciate dall’Ansa . Di mezzo ci sarebbero 8 mila detenuti che potrebbero uscire. Ma non appena trapela la proposta, scattano i distinguo netti di Fratelli d’Italia con il sottosegretario Andrea Delmastro: «Non è nelle corde del governo una misura perché è un un colpo di spugna, il sovraffollamento si combatte con l’edilizia carceraria».

ANTONIO TAJANI CARLO NORDIO

E poco dopo arrivano quelli della Lega con la responsabile Giustizia Giulia Bongiorno che dice: «Non ho visto alcun testo scritto». Il messaggio arriva anche al ministro. E nelle stanze di Nordio si pigliano le distanze. Il ministro non avrebbe «mai detto nulla del genere», mentre avrebbe parlato solo di un’esecuzione differenziata per i tossicodipendenti e i detenuti con problemi psichiatrici, nonché ha proposto più volte di rispedire i detenuti stranieri nei loro paesi d’origine.

Andrea Delmastro FUMA IN CARCERE

Eppure la notizia ha un suo fondamento e risale all’incontro, proprio al ministero della Giustizia, tra il Guardasigilli, il vice ministro Francesco Paolo Sisto, il Garante dei detenuti Felice Maurizio D’Ettore. Era il 7 agosto. Davanti agli esponenti del governo c’è il portavoce dei Garanti dei detenuti Samuele Ciambriello. Nordio in quell’incontro dice che sta studiando «un nuovo piano» che riguarda chi deve scontare un anno di pena. Cita l’ostacolo della mancanza di una dimora fissa, che di fatto blocca l’applicazione della legge. Parla dei magistrati di sorveglianza che devono istruire i singoli casi e sono sempre in ritardo.

Tant’è che vuole parlare con Mattarella in quanto capo del Csm e chiedergli un maggior numero di toghe che facciano questo lavoro. Sisto annuisce a ogni passaggio. Ciambriello indica proprio questa strada — un anno come residuo di pena — come l’unica che possa sgombrare le carceri. Nordio, a questo punto, dà appuntamento al portavoce dei Garanti tra un mese e lo rassicura sul fatto che valuterà questa proposta. Dunque è qui la sua parola che adesso diventa una notizia.

CARLO NORDIO GIORGIA MELONI

Proprio quella che scatena l’ira di Delmastro, che replica con parole dure che gli sono abituali e che fanno trapelare tutto il malumore interno ai meloniani sulle aperture di Nordio e Forza Italia a una riduzione dei detenuti, nell’ambito di una più ampia svolta del partito di Tajani sui diritti: «Il tana libera tutti non rieduca, non riabilita, non garantisce sicurezza, è il già tristemente visto e stancamente vissuto del passato e che ci ha regalato l’attuale situazione». [...]

sovraffollamento delle carceri