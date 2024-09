IL GOVERNO TREMA: SANGIULIANO E’ SOTTO RICATTO? ‘O MINISTRO ‘NNAMURATO SUL CASO BOCCIA, NON A CASO, HA DETTO AL TG1: “NON CREDO SIA LECITO UTILIZZARE EVENTUALI CONVERSAZIONI PRIVATE” – IL TIMORE DI GENNY SONO LE REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO (LA BAMBOLONA DI POMPEI UTILIZZAVA ANCHE GLI OCCHIALI CON LA TELECAMERA NASCOSTA). IN ALCUNI IL MINISTRO SI LASCEREBBE ANDARE A VALUTAZIONI SU ALCUNI COLLEGHI DI GOVERNO, SULLA MELONI E SU SUA SORELLA ARIANNA - SOTTO LA LENTE ANCHELE NOMINE IN ALES, IL BRACCIO OPERATIVO DEL MINISTERO DELLA CULTURA - OGGI IN PROCURA ARRIVA L’ESPOSTO DEL DEPUTATO BONELLI – IL RISCHIO È QUELLO DI.. – VIDEO

Giuliano Foschini per repubblica.it - Estratti

Il ministro Gennaro Sangiuliano spera che, con l’intervista di ieri, le lacrime, gli estratti conto sventolati a favore di telecamera, la storia sua e di Maria Rosaria Boccia si possa archiviare così. Un doloroso feuilleton estivo. Non sarà così. Perché già a partire da oggi si aprirà un altro capitolo, molto più delicato.

In mattinata arriverà sulle scrivanie della procura di Roma un esposto per peculato a firma del deputato di Avs, Angelo Bonelli, lo stesso che con una sua denuncia ha dato il via all’inchiesta sul sottosegretario Andrea Delmastro, oggi a processo. Bonelli chiede che venga accertato se «l’uso improprio di mezzi e servizi dello Stato potrebbe configurare il reato di peculato». S

(...) Di più: come lo stesso Sangiuliano ha ammesso ieri, Boccia ha registrato diverse conversazioni anche private con il ministro e i suoi collaboratori.

Cosa contengono questi audio? «Non sono ricattabile» ha detto lui, immediatamente chiosato da lei su Instagram come a dire che le cose non stanno esattamente così. E come, allora? A Repubblica risulta che gli audio esistono e sono molti. Boccia aveva l’abitudine di registrare le conversazioni con il cellulare e in alcuni casi usava anche gli occhiali con la telecamera (l’ha ammesso anche lei ieri, sostenendo che non è illegale e che così fan tutti…). Così come tanti sono i messaggi che Sangiuliano e Boccia si sono scambiati.

Nei whatsapp ci sono per lo più «cuoricini». Il problema sono le registrazioni. Ci sono i video: Boccia utilizzava anche gli occhiali con la telecamera nascosta. E in alcuni il ministro si lascerebbe andare a valutazioni di tipo personale su alcuni colleghi di governo (circostanza normale, vista la natura del rapporto che lo legava a Boccia) e anche sulla presidente del Consiglio, su sua sorella Arianna e su alcuni membri dello staff del ministero. «Non credo sia lecito utilizzare eventuali conversazioni private», ha detto Sangiuliano, non a caso, durante l’intervista. Ed è proprio il tema della «ricattabilità» che terrà banco nelle prossime ore.

Boccia rivendica il «suo essere una persona per bene». «Non ricatterei mai nessuno. Io ho solo raccontato la verità», ha detto. E il ministro ha giurato ancora ieri di non essere ricattabile, facendo riferimento alle spese. Ma la questione è più ampia. È politica. E inevitabilmente non riguarda soltanto lui ma tira in ballo direttamente la presidente del Consiglio e i suoi più stretti collaboratori.

Cosa ha detto Sangiuliano a Boccia? Cosa le ha confidato in queste settimane di frequentazione? Sono stati raccontati dettagli per esempio su alcune scelte e nomine che il ministro ha fatto negli ultimi mesi? Ieri, per esempio, il deputato di Italia Viva, Francesco Bonifazi, ha chiesto: «A proposito di amichettismo, qualcuno potrebbe farci capire con quale criterio sono state fatte le nomine nella società Ales, che è il braccio operativo del ministero della cultura? Sangiuliano vuole chiarire? O forse direttamente Meloni?». Il rischio sullo sfondo è quello di uno stillicidio alla vigilia del g7 per quello che già è diventato una figuraccia internazionale.

C’è poi il tema sicurezza: Sangiuliano dice che i documenti che sono stati condivisi con Boccia, ma in realtà anche con lui, non erano classificati come riservati. E questo è vero. Ma è altrettanto vero che almeno a un sopralluogo Boccia c’era (tanto che il suo nome è all’interno dei report della Questura) e resta il tema che è entrata in possesso di atti che invece dovevano restare dentro un perimetro molto stretto. «Il direttore di Pompei probabilmente non ha inteso bene», ha detto Sangiuliano «e ha condiviso anche con lei quella mail». Forse aveva inteso troppo bene.

