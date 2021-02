GOVERNO TWEET! – VITTORIO FELTRI: “HA RAGIONE DAGOSPIA: QUESTO È IL GOVERNO DEL BAGAGLINO - SPERANZA RIMANE MINISTRO DELLA SANITÀ. HA VINTO IL COVID - DI MAIO RIMANE AGLI ESTERI PERCHÉ ESPERTO DI LINGUE STRANIERE E DI CONGIUNTIVI ITALIANI - COMPLIMENTI A DRAGHI, PIÙ LECCATO DI UN GELATO E PEGGIORE DI CONTE” – PORRO: “MA CHE CAVOLO: HANNO CHIAMATO SUPERMAN PER FARE LA FAMIGLIA ADDAMS?” – OSHO: “DI MAIO RESTA AGLI ESTERI PERCHÉ AVEVA GIÀ PAGATO IL CORSO DI INGLESE” - ''PIÙ CHE UNA LISTA DEI MINISTRI MI PARE LA LISTA DELLA SPESA DI BERLUSCONI”

SELEZIONE TWEET BY DAGOSPIA

feltri

Vittorio Feltri@vfeltri

Ha ragione Dagospia: questo è il governo del Bagaglino. Draghi vada in mona con la benedizione di Dio

Nicola Porro@NicolaPorro

Ma che cavolo hanno chiamato Superman per fare la famiglia Addams. Speriamo bene.

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

Di Maio resta agli Esteri perché aveva già pagato il corso di inglese #GovernoDraghi

Di Maio by Osho

mesmeri@mesmeri

Sono contenta per di maio che aveva appena iniziato a imparare le capitali e le bandiere.

Vittorio Feltri@vfeltri

Di Maio rimane agli Esteri perchè esperto di lingue straniere e di congiuntivi italiani. Complimenti a Draghi, più leccato di un gelato e peggiore di Conte.

Vittorio Feltri@vfeltri

Speranza rimane ministro della Sanità. Ha vinto il COVID.

giuliano ferrara@ferrarailgrasso

renato brunetta

Renzi è il migliore, ma non vedo una decisa impronta renziana nel governo Draghi. Chiederò lumi al NEW York Times

Mitch_Lange@cioccograno

Sono già iniziati i festeggiamenti per il capolavoro di Renz1 che ha riportato la L€ga e FI al governo?

Filippo Talarico@FilippoTalarico

Carfagna, Gelmini e Brunetta tornano a fare i ministri. Ancora una volta vince l'eterno #Berlusconi. #GovernoDraghi #totoministri

Mimmo Caporali@MimmoCaporali

Più che una lista dei ministri mi pare la lista della spesa di Berlusconi. #GovernoDraghi

Maria Zanghì@mariazang_

Brunetta. Nel 2021 abbiamo ancora Brunetta all'interno di un governo.

Draghi

Domenico D'Alessandro@Zebbolo

Un Ministero per i gattini a Michela Vittoria Brambilla quindi non c’era? Ah no? Ok

Carotino @_carotino

quando dicevo di voler recuperare il tempo perso durante la pandemia non intendevo tornare al 2008 però

Frank Uonderfool@m4gny

Da un'idea di Stefano Accorsi: il governo Draghi.

massimo mantellini@mante

MARIO DRAGHI – VIGNETTA DI MANNELLI PER IL FATTO QUOTIDIANO

Se questo finto “alto profilo” era il prezzo da pagare alla governabilità ok. Ma è un prezzo davvero pesante.

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Franceschini confermato alla Cultura. Tanto è tutto chiuso.

BufalaNews@Labbufala

Brunetta, Carfagna, Giorgetti, Garavaglia, Gelmini. Il messaggio di Draghi è chiaro: la pandemia è il male minore. #GovernoDraghi

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Renzi: "Un governo di alto livello, con alcuni ingressi di straordinario valore". Sarà un peccato farlo cadere l'anno prossimo.

Andrea Laffranchi@alaffranchi

Gelmini, Carfagna e Brunetta ministri. Non doveva essere il governo dei migliori? O la narrazione di un Draghi libero dai partiti che non si sentiva con nessuno è falsa o il problema di selezione della classe dirigente è l’emergenza numero 1 del Paese, altro che COVID

maria stella gelmini

Simone Piloni@SimonePiloni

Mentana vicino all’orgasmo per questo nuovo governo. #GovernoDraghi #maratonamentana #Quirinale

nonleggerlo@nonleggerlo

Mi sintonizzo su #lazanzara per sentire i primi commenti di @giucrucianie @DAVIDPARENZO sul #governoDraghi, "Sofia, tu a che età hai iniziato a fare la prostituta?

BERLUSCONI CARFAGNA GELMINI mariastella gelmini

Draghi