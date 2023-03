IL GOVERNO DEI VELENI – CON I SOLDI DEL PNRR A RISCHIO, ALL'INTERNO DELL’ESECUTIVO MELONI INIZIANO A ESSERCI FORTI DUBBI SULL’OPERATO DI ALCUNI MINISTRI. NEL MIRINO DEI FEDELISSIMI DELLA “DUCETTA”, CI SONO PAOLO ZANGRILLO E ALESSANDRA LOCATELLI. MA IL PIÙ SPERNACCHIATO È GILBERTO PICHETTO FRATIN, CHE HA IN MANO IL DOSSIER CRUCIALE DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA, MA PER ORA SI È FATTO NOTARE SOLO PER LE GAFFE. TANTO CHE I MELONIANI HANNO INIZIATO A CHIAMARLO “POCHETTO”, O, PEGGIO, "PICHETELLO"...

Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per “la Stampa”

gilberto pichetto fratin

[…] C'è una faglia […] dentro il governo, che rischia di allargarsi e può far collassare l'apparente stabilità della coalizione guidata da Meloni. […] I due test europei falliti negli ultimi giorni, il Pnrr a rischio e la bocciatura dell'Ue sull'ok ai biocarburanti chiesto dall'Italia, stanno mettendo a dura prova i nervi dei ministri.

Al punto che sempre più a stento si trattengono veleni, e le fatiche della convivenza cominciano a sentirsi. Nel condominio governativo succede anche che i meloniani quando si riferiscono al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, lo chiamino «Pochetto». Nomignolo non proprio bonario che tradisce delusione per gli scarsi risultati strappati in Europa. O peggio: «Pichetello», una storpiatura usata per paragonarlo a Danilo Toninelli, l'ex ministro del M5S, che durante il governo Conte I finì vittima delle sue stesse gaffe e protagonista di tante parodie e molti meme sui social.

PAOLO ZANGRILLO

A Palazzo Chigi sono molto preoccupati per le uscite nazionali e internazionali del ministro di Forza Italia che in teoria avrebbe in mano l'obiettivo strategico della diversificazione energetica.

[…] È una faida, […] un impasto di cattiverie e malizie che investe anche i ministri della Pubblica amministrazione e della Disabilità Paolo Zangrillo e Alessandra Locatelli – accusati di aver prodotto pochi risultati – e che alla lunga può diventare fatale. Nessuno osa dirlo, ma qualcuno comincia a non escludere un primo tagliando, persino un rimpasto. […]

PAOLO ZANGRILLO

konstas skrekas gilberto pichetto fratin robert habeck Gilberto Pichetto Fratin calderoli pichetto fratin ciriani gilberto pichetto fratin Gilberto Pichetto Fratin sbaglia ministero gilberto pichetto fratin 2 gilberto pichetto fratin in difficolta con l auricolare gilberto pichetto fratin in difficolta con l auricolare

PAOLO ZANGRILLO ALESSANDRA LOCATELLI

gilberto pichetto fratin 3