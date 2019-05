GOVERNO VIVO, MORTO O…RIXI? – “VIA SE CONDANNATO”, SUL VICEMINISTRO LEGHISTA EDOARDO RIXI ANCORA SCONTRO TRA M5S E IL CARROCCIO - ATTESA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE PER IL PROCESSO "SPESE PAZZE" IN REGIONE LIGURIA, SALVINI: “RESTA AL SUO POSTO IN OGNI CASO” - "DIBBA" TUONA: “C' È UN CONTRATTO E QUELLO SI RISPETTA, E PREVEDE CHE COMPONENTI DEL GOVERNO CONDANNATI ESCANO”

-

1.SALVINI: RIXI RESTERA' AL SUO POSTO IN OGNI CASO

https://www.lapresse.it/politica/governo_salvini_rixi_restera_al_suo_posto_in_ogni_caso_-1494833/video/2019-05-29/

RIXI E LO SCONTRO M5s-LEGA

RIXI SALVINI

M.Gu per il Corriere della Sera

Il governo è appeso a un filo di ragnatela e al centro, per la seconda volta, c' è un esponente leghista del governo.

Dopo Armando Siri, costretto dai 5 Stelle alle dimissioni da sottosegretario perché indagato per corruzione - ma non rinviato a giudizio - tocca al viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi. È attesa per domani la sentenza del tribunale di Genova per il processo «spese pazze» in Regione Liguria. L' ex capogruppo del Carroccio è accusato di peculato assieme ad altri sedici consiglieri, per presunte spese personali con soldi pubblici.

Lasciando Palazzo Chigi insieme con Rixi dopo il vertice sullo Sblocca cantieri, il presidente dei senatori del Carroccio, Massimiliano Romeo, ha avvisato i 5 Stelle: «La Lega ha deciso, Rixi sta al suo posto».

edoardo rixi 3

Come dire che, sull' onda del 34 per cento di voti incassato alle Europee, la vicenda del dirigente leghista non finirà con un passo indietro forzato, come è stato per il sottosegretario Siri. Ma i 5 Stelle non ci stanno, respingono una presa di posizione tanto granitica e richiamano i leghisti al rispetto del contratto di governo. A ricordarlo è il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni, che si dice garantista e si augura che il collega di governo venga assolto: «Se però non dovesse accadere voglio ricordare ai nostri alleati che c' è un contratto da rispettare. Se vogliono farlo saltare lo dicano chiaramente e se ne assumano piena responsabilità».

A rischio di terremotare il governo, Di Maio sa di non poter invertire la marcia rispetto alla richiesta di dimissioni avanzata prima delle europee.

TOTI RIXI SALVINI

E poiché Alessandro Di Battista è tornato in campo tocca a lui ribadire «con forza» l' identità del M5S, dopo la valanga di voti persi per aver annacquato i principi fondanti: «C' è un contratto di governo e quello si rispetta, e prevede che componenti del governo condannati escano».

I leghisti sono furiosi, ritengono inaccettabile che i pentastellati abbiano messo Rixi alla porta prima ancora della sentenza. Ma non è nemmeno così facile, per Salvini, tirare dritto come se il contratto che ha dato vita all' esecutivo di Giuseppe Conte non esistesse.

«Rixi? Non parlo del domani, parlo dell' oggi - prova a schivare il problema il leader della Lega - Lasciamo che i giudici facciano il loro lavoro». Questa la risposta di Salvini ai cronisti, che alle quattro del pomeriggio gli chiedono se la Lega blinderà il viceministro.

di maio di battista

A sera il quadro cambia di nuovo. Salvini assicura di comprendere «il travaglio e le riflessioni in casa altrui» e si rifiuta di prendere in considerazione l' ipotesi che il governo possa cadere per Rixi: «Spero non lo faccia neanche Buffagni». Ma il travaglio è anche quello dello stesso Salvini, che forse non è convinto di riuscire a difendere il suo fedelissimo in caso di condanna.

Quando i giornalisti gli chiedono conto dell' altolà di Romeo, il vicepremier sembra frenare: «Il segretario sono io».

edoardo rixi 2 edoardo rixi 1 TOTI E RIXI IN RUSSIA