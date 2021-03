GOZZINI, CARI TI COSTANO GLI INSULTI ALLA MELONI: IL PROF CHE HA DATO DELLA SCROFA E DELLA VACCA ALLA DUCETTA DI FRATELLI D’ITALIA E’ STATO CONDANNATO DALL’UNIVERSITA’ DI SIENA A TRE MESI DI SOSPENSIONE DA INSEGNAMENTO E STIPENDIO - IL CDA DELL’ATENEO HA ACCOLTO Il PARERE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA SULLA SANZIONE PROPOSTA DAL RETTORE - DODICI ANNI FA, DA ASSESSORE ALLA CULTURA DI FIRENZE, GOZZINI CRITICÒ IL PROGETTO DEL NUOVO STADIO CON EPITETI IRRIPETIBILI E FU COSTRETTO A DIMETTERSI

GIOVANNI GOZZINI

(ANSA) "Il Consiglio di amministrazione dell'Università di Siena ha accolto nella riunione di questa mattina il parere espresso dal Collegio di disciplina sulla sanzione proposta dal rettore per il professor Giovanni Gozzini e ha deliberato la sospensione del docente dall'ufficio e dallo stipendio per tre mesi".

Così in una nota l'Ateneo in merito al caso delle affermazioni sessiste sulla leader di Fdi Giorgia Meloni, pronunciate da Gozzini, docente a Siena, in una trasmissione su Controradio del 19 febbraio scorso. Gozzini era già stato sospeso in via cautelativa dall'Università e il rettore aveva proposto 3 mesi di sospensione.

