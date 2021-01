15 gen 2021 17:22

GRANA PADANA - LA SINDACA LEGHISTA DI SAN GERMANO VERCELLESE, MICHELA ROSETTA, FINISCE AI DOMICILIARI PER LA GESTIONE ALLEGRA DEI FONDI PER L'EMERGENZA VIRUS - GLI AIUTI ALIMENTARI PER I POVERI VENIVANO NEGATI AGLI STRANIERI E AGLI ANZIANI PER FINIRE NELLE TASCHE DELLE FAMIGLIE PIÙ RICCHE, ANCHE CON REDDITI OLTRE I 7.000 EURO MENSILI, CHE CON QUEI SOLDI SI COMPRAVANO MAZZANCOLLE E CAPESANTE..