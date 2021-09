IL GRANDE RITORNO DI "FORZA GNOCCA"! - A SAVONA E NON SOLO SI FA UN GRAN PARLARE DI GIUSEPPINA RIZZOTTO, IN ARTE GIUSY RIZZO, CANDIDATA DI FORZA ITALIA ALLE AMMINISTRATIVE - IN UN VIDEO INVITA I FUTURI ELETTORI: “CHI VUOLE SOSTENERMI VENGA QUA E METTA UNA FIRMA” - L’ASPIRANTE POLITICA HA ANCHE UN PROFILO SU ONLYFANS…

LA CANDIDATA DI FORZA ITALIA GIUSY RIZZO

Gianmarco Aimi per www.mowmag.com

giusy rizzo su onlyfans

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Nonostante sia un po’ acciaccato e passi più tempo a fare controlli in ospedale che alla guida del partito, Silvio Berlusconi si conferma il miglior talent scout nel campo della bellezza femminile in politica. Le competenze? Non siate noiosi, ormai sono un optional. Viviamo nell’epoca dell’immagine, no? E allora al diavolo i formalismi e le ideologie.

Quello che conta è mostrarsi, piacere, “bucare il video” avremmo detto nel passato dominato dalla tv. E infatti, chi certo non è passata inosservata in vista delle elezioni amministrative di Savona la bombastica Giuseppina Rizzotto, meglio nota su Instagram come giusy_rizzo_fashion, candidata di Forza Italia alle Comunali nella lista del candidato sindaco Angelo Schirru.

giusy rizzo 8

Nel video dove invita i concittadini a recarsi al banchetto per la raccolta firme a suo sostegno, si presenta con un vestitino nero dalla scollatura vertiginosa che mette in mostra quanto la natura sia stata magnanima nei suoi confronti mandando letteralmente in visibilio i social. In bella mostra anche un orologio d’oro al polso, con buona pace della sinistra che si divide su tutto, persino su queste bazzecole (vedi Roman Pastore a Roma).

giusy rizzo 5

Ma non siate superficiali, perché il vero curriculum di Giusy, in linea con i tempi, è su Instagram. Basta scorrere la sua pagina e si capisce meglio perché sia stata scelta. Quante persone sono afflitte dai problemi domestici? Tantissime!

Per questo lei si presenta appoggiata alla lavatrice in posa meditativa, baciata dal sole e con indosso soltanto un corsetto sexy che delinea le curve patriotticamente mediterranee del suo corpo (è di origine siciliana) e con le unghie smaltate di rosso fuoco “aggredisce” l’oblò e ci interroga: “La lavatrice è tra le faccende di casa più odiate. E voi quale cosa odiate più fare in casa???”.

giusy rizzo 11

Dite la verità, fare la lavatrice assume già tutto un altro significato, vero? Oppure quando, con ogni probabilità per sensibilizzare la popolazione sui cambiamenti climatici, propone uno scatto dove mette in mostra uno stacco di coscia da urlo e, citando un famoso spot anni ’90, si preoccupa per la nostra salute: “Anto' fa caldooo. Ma soprattutto da quale parte del mondo state squagliando voi???”. E Greta Thunberg è già un appannato ricordo.

I punti interrogativi nei post sono sempre tre, chissà perché??? Forse per una innata generosità, che nel fine settimana prende il sopravvento e la porta a pubblicare contenuti particolarmente profondi: “Buona domenica” è il mantra, che accompagna spesso e volentieri il lato B di Giusy che con queste pose, come conferma l’hashtag #curvygirl, evidentemente porta avanti una battaglia frontale contro il body shaming che al confronto le femministe possono soltanto spicciargli casa.

giusy rizzo 10

A dimostrazione di quanto è temuta dagli avversari politici, nelle ultime ore qualcuno ha fatto circolare foto e video che sembravano ritrarla in momenti hard, ma la pudica candidata ha prontamente smentito con una stories direttamente dalla spiaggia del Bahia Blanca di Spotorno (con tanto di tag, di certo per sostenere le imprese del territorio) e si è subito recata a denunciare.

giusy rizzo 4

Vicinanza ai piccoli problemi quotidiani, impegno sui grandi temi sociali, particolare attenzione alla legalità, Giuseppina Rizzotto, in arte giusy_rizzo_fashion, 39enne imprenditrice e influencer - non è ancora chiaro se fare l’influencer la renda imprenditrice oppure abbia un’altra attività, ma non stiamo a sottilizzare - ha tutte le carte in regola per scendere in campo, alla faccia dei rosiconi, dei gufi e dei professoroni che non sanno vedere oltre l’apparenza. Senza contare che il suo slogan recita: “Io per te… ci sono” ed è subito nostalgia: “Meno male che Giusy c’è!”.

