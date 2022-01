GRANDI ELETTORI, ASCOLTATE: L'EUROPA CI PARLA - DOMBROVSKIS MANDA UN PIZZINO: "ABBIAMO UNA PAROLA DI CAUTELA PER QUEL CHE RIGUARDA L'AUMENTO DELLA SPESA NAZIONALE DI ITALIA. QUANDO LE CONDIZIONI LO PERMETTONO È NECESSARIO RIDURRE IL DEFICIT E FAR DIMINUIRE IL DEBITO - LE MISURE DI SOSTEGNO ALL'ITALIA SIANO MIRATE E TEMPORANEE - STIAMO VALUTANDO LE RICHIESTE PER LA TRANCHE DI FINANZIAMENTI DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA"

(ANSA) - "Nel complesso gli Stati membri hanno dei piani di bilancio che permettono un sostegno ai conti e agli investimenti. In alcuni casi, tuttavia, abbiamo una parola di cautela per quel che riguarda l'aumento della spesa nazionale di Italia e in parte di Lettonia e Lituania. Quando le condizioni lo permettono è necessario ridurre il deficit e far diminuire il debito". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis in audizione alle commissioni Affari economici e Occupazione del Parlamento europeo.

Nel corso del suo intervento anche Dombrovskis si è soffermato sull'impatto di Omicron sulla situazione economica. "Recentemente sono emersi alcuni rischi. La diffusione rapida della variante Omicron nell'immediato futuro difficilmente potrà lasciare il Pil così com'è", ha spiegato il vice presidente dell'esecutivo Ue, secondo il quale i prezzi dell'energia, e "più in generale, l'inflazione restano una fonte di preoccupazione."

(ANSA) - Sinora l'Ue ha dato via libera alla richiesta della prima tanche dei finanziamenti del Piano di Ripresa e Resilienza arrivata dalla Spagna. "La valutazione delle altre richieste è in corso". Lo ha detto il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis in merito alle richiesta di Francia, Grecia e Italia, nel corso della sua audizione alle commissioni congiunte Affari economici e Occupazione del Parlamento europeo.

(ANSA) - La valutazione fatta sull'aumento della spese corrente di Lituania, Lettonia e Italia ci ha mostrato che "per la Lituania è del 2,2% del Pil, per l'Italia dell'1,5%, e per la Lettonia è dello 0,8%. La nostra posizione è assicurare che le misure di supporto siano temporanee e mirate e che non lascino un onore permanente sulle finanze pubbliche e ciò particolarmente rilevante per gli Stati membri fortemente indebitati. Ecco perché abbiamo inviato questa piccola nota di cautela a questi tre Stati membri". Lo ha detto il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis alle commissioni Affari Economici e Occupazione del Pe.