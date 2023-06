LE GRANDI MANOVRE NEL PACIFICO - IL SEGRETARIO ALLA DIFESA AMERICANO LLOYD AUSTIN È A TOKYO PER INCONTRARE IL SUO OMOLOGO GIAPPONESE YASUKAZU HAMADA, PER RIAFFERMARE L'ALLEANZA TRANSATLANTICA TRA I DUE PAESI, OVVIAMENTE IN FUNZIONE ANTI-CINESE E ANTI-COREA DEL NORD - PROPRIO PER QUESTO LA CINA HA RIFIUTATO DI PARTECIPARE AL SUMMIT ANNUALE SULLA DIFESA NELLA REGIONE, CHE SI TERRA’ A SINGAPORE, CONOSCIUTO COL NOME DI "SHANGRI-LA DIALOGUE"…

USA-GIAPPONE: AUSTIN, UNA NUOVA FASE DI ALLEANZA MILITARE

(ANSA) - TOKYO, 01 GIU - A un giorno dal fallito lancio del missile nordcoreano, il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin è a Tokyo per incontrare il suo omologo giapponese Yasukazu Hamada, per discutere della minaccia del programma missilistico e nucleare di Pyongyang e riaffermare l'alleanza transatlantica tra i due paesi alleati.

YASUKAZU HAMADA E LLOYD AUSTIN

Austin ha incontrato separatamente anche il ministro degli Esteri nipponico Yoshimasa Hayashi e si recherà nel pomeriggio in visita dal premier Fumio Kishida per parlare di "cooperazione bilaterale", che in termini pratici si tradurrà in acquisizione di nuovi apparati militari statunitensi, comprese le batterie di missili capaci di colpire anche in territorio nemico: "Stiamo definendo una nuova fase della nostra alleanza in chiave preventiva, aggiornando i nuovi ruoli e le missioni necessarie a rafforzare il livello di deterrenza", ha detto ai media un compiaciuto Austin, riferendosi anche alla variabile che gli Stati Uniti definiscono 'l'espansionismo cinese' nella regione dell'Asia-Pacifico e il conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

joe biden fumio kishida g7 hiroshima

Nel 2022 la Corea del Nord ha condotto 37 test di missili e si teme che a breve possa effettuare il suo settimo esperimento nucleare, il primo dal settembre 2017. Per potenziare le proprie capacità militari, lo scorso dicembre il Giappone ha aggiornato il piano strategico sulla Sicurezza nazionale mettendo in atto un cambiamento significativo in conformità alla sua Costituzione pacifista.

Il premier conservatore prevede di raddoppiare il bilancio annuale della difesa fino al 2% del prodotto interno lordo, da qui al 2027, in linea con i paesi Nato, come auspicato da Washington. Per sviluppare le capacità di contrattacco, il Giappone punta all'acquisizione di 500 missili terra-aria Tomahawk statunitensi con una gittata di 1.600 chilometri, già dal prossimo anno fiscale, in anticipo ai piani che prevedevano una consegna dilatata nel tempo.

YASUKAZU HAMADA E LLOYD AUSTIN

CINA: AUSTIN, MOLTO SPIACEVOLE RIFIUTO DI PECHINO A INCONTRO

(ANSA) - TOKYO, 01 GIU - "La decisione di Pechino di declinare l'invito degli Stati Uniti per un incontro questa settimana a Singapore è alquanto spiacevole", ha detto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, durante una visita a Tokyo.

"Penso che sia davvero spiacevole", ha ribadito Austin ai giornalisti presenti, avvertendo che, a seguito di quelle che ha definito le recenti "intercettazioni provocatorie" riguardanti aerei cinesi, esiste la preoccupazione che un incidente possa "sfuggire rapidamente a ogni controllo". Austin è in Giappone per la prima tappa in un viaggio che lo porterà in quattro paesi: Singapore, India e Francia. A Singapore presiederà al summit annuale sulla Difesa nella regione, conosciuto col nome di Shangri-La Dialogue.

XI JINPING VS JOE BIDEN - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY