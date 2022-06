GRASSO CHE COLAO – IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA VISITA LO STABILIMENTO AMAZON DI NOVARA E LODA LA SOCIETÀ DI BEZOS: “È UN POTENTE MOTORE DI CRESCITA PER L’ECONOMIA ITALIANA”. PENSA SE PAGASSE ANCHE LE TASSE! – IL MELONIANO RAMPELLI LO ASFALTA: “È VERGOGNOSO. HA FATTO I CONTI CON LA PESANTE ELUSIONE FISCALE DEL GIGANTE DELL'ECOMMERCE? HA INFORMATO DI QUESTA VISITA I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA SALUTE, CHE HANNO INVIATO ISPETTORI, RILEVATO IRREGOLARITÀ E CONVOCATO I VERTICI DI AMAZON?”

(ANSA) - Il ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao ha visitato oggi il centro di distribuzione robotica Amazon di Novara, in attività da settembre scorso con 500 dipendenti a tempo indeterminato.

A fare gli onori di casa, Stefano Perego, vp Amazon Eu Operations, L'incontro - spiega Amazon - ha rappresentato una nuova opportunità di confronto su alcuni temi centrali per il futuro economico e occupazionale del Paese, quali innovazione e competenze digitali.

Dal 2010, Amazon ha effettuato investimenti diretti nelle attività logistiche in Italia per oltre 8,7 miliardi di euro e ha più di 50 sedi in tutto il Paese. L'azienda conta oltre 14.000 dipendenti a tempo indeterminato ed è uno dei principali creatori di lavoro in Italia degli ultimi 10 anni.

Da un recente studio condotto da Nomisma sull'impatto di Amazon nel territorio, in cui è stato preso in esame il vicino sito logistico di Vercelli, è emerso, per esempio, come a tre anni dall'insediamento, le imprese vicine al centro hanno incrementato il loro giro d'affari con un aumento dei ricavi del 6% (contro il -1,3% delle imprese più distanti) e aumentato il numero dei dipendenti dell'11% (contro il +9% delle imprese più distanti).

"Crediamo fermamente che Amazon rappresenti un potente motore di crescita per l'economia italiana. Siamo in prima linea con investimenti, ricerca tecnologica e creazione di posti di lavoro. Un impegno costante i cui risultati ci riempiono d'orgoglio.

È stato un onore oggi poter incontrare il ministro Colao e ribadire la nostra massima apertura al confronto e il nostro pieno supporto per un dialogo costruttivo con le istituzioni nel segno della crescita e della creazione di nuove opportunità per l'Italia" spiega Perego

2 - IL MINISTRO COLAO RENDE OMAGGIO AD AMAZON E FRATELLI D'ITALIA SI INFURIA: “VERGOGNA!”

La visita di Vittorio Colao, Ministro per la Transizione Digitale, al centro di distribuzione robotico Amazon di Novara Agognate, fa infuriare Fratelli d'Italia. «Il ministro ha fatto i conti con la pesante elusione fiscale che il gigante dell'ecommerce attua pagando al fisco italiano una parte infinitesimale dei profitti che fa grazie al mercato italiano?» chiede il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli.

Che insiste: «Il ministro Colao ha informato i ministri del Lavoro e della Salute di questa visita che hanno inviato ispettori, rilevato irregolarità e convocato i vertici di Amazon?» «È vergognoso - conclude - che la maggioranza abbia bocciato l'emendamento a prima firma Meloni sulla webtax da applicare agli extraprofitti dei colossi del web come Amazon. Sarebbe stato imbarazzante per Colao visitare lo stabilimento e fare la foto di circostanza».

