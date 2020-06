3 giu 2020 17:15

GRAVE INCIDENTE IN SCOOTER PER GIANLUIGI PARAGONE, PORTATO ALL'OSPEDALE GEMELLI DI ROMA - È SUCCESSO IN PIAZZA LAURO DE BOSIS, DAVANTI AL MINISTERO DEGLI ESTERI: IL SUO MEZZO È FINITO CONTRO UNA MACCHINA - SENATORE DEL GRUPPO MISTO, NON SAREBBE IN PERICOLO DI VITA