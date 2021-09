GREEN CAOS - LA LEGA VOTA A FAVORE DELLA SOPPRESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE INSIEME ALLA MELONI. IL BLITZ È FALLITO, MA LA GRANA NELLA MAGGIORANZA RESTA. ENRICO LETTA: “STIGMATIZZO LA SCELTA DELLA LEGA CHE HA DECISO, PROPRIO NELLA GIORNATA DI OGGI, DI FARE UNA SCELTA CHE LA PONE AL DI FUORI DELLA MAGGIORANZA. CHIEDO UN CHIARIMENTO POLITICO SU QUESTO PUNTO. PERCHÉ LA LEGA OGGI DI FATTO SI METTE CONTRO E FUORI DALLA MAGGIORANZA"

GREEN PASS: LETTA, LEGA FUORI DA MAGGIORANZA, CHIARISCA

(ANSA) - BOLOGNA, 01 SET - "Io stigmatizzo la scelta della Lega che con i voti di oggi in Commissione alla Camera contro il Green pass ha deciso, proprio nella giornata di oggi, di fare una scelta che la pone al di fuori della maggioranza.

Quindi chiedo un chiarimento politico su questo punto. Perché la Lega oggi di fatto si mette contro e fuori dalla maggioranza".

E' l'attacco del segretario del Pd Enrico Letta, lanciato a margine del suo intervento alla Festa Nazionale dell'Unità. Quanto accaduto "dimostra una situazione intollerabile". Per Letta "c'è bisogno di responsabilità da parte di tutte le forze politiche".

LEGA E FRATELLI D'ITALIA UNITI CONTRO IL GREEN PASS: BOCCIATA LA PROPOSTA PER LA SOPPRESSIONE

Continua la battaglia di alcuni partiti contro il green pass, che da oggi, 1 settembre, è obbligatorio anche per treni e aerei oltre che per mangiare al chiuso in bar e ristoranti.

La commissione Affari sociali della Camera ha bocciato tutti gli emendamenti che chiedevano di sopprimere l'articolo 3 del decreto legge in discussione che introduce l'obbligo della certificazione verde.

Tra i partiti che avevano depositato le norme anche la Lega, alcuni ex appartenenti del Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia. A confermare la posizione del Carroccio è stato Claudio Borghi, presente ai lavori della commissione in sostituzione di un membro leghista assente: “Votazione in commissione sanità sulla soppressione green pass in toto. Ho ricordato le risoluzioni di Consiglio d'Europa e Commissione UE. Niente. Votato a favore della soppressione del green pass Lega, FdI e ex M5S. Contrari tutti gli altri”.

Poi, sempre su Twitter, il deputato leghista ha rincarato la dose: “Mi spiace ma la maggioranza così ha deciso. Non abbiamo ritirato emendamenti e ho provato ad argomentare in tutti i modi ma larga maggioranza trasversale a favore. Notare, non c'entra niente il Governo con conseguenti appelli dentro o fuori, qui ha deciso il Parlamento”.

