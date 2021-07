IL GREEN PASS HA FATTO INCAZZARE ANCHE I POLITICI TEDESCHI - LE POLEMICHE NON CI SONO SOLTANTO DA NOI: IN GERMANIA SI È SPACCATA LA CDU DELLA MERKEL, CON IL MINISTRO E BRACCIO DESTRO DELLA CANCELLIERA, HELGE BRAUN, A FAVORE DELL'ESCLUSIONE DEI NON VACCINATI DA RISTORANTI, CINEMA E STADI, MENTRE IL CANDIDATO AL DOPO ANGELA, ARMIN LASCHET, CONTRO OGNI FORMA DI OBBLIGO O LIMITAZIONE...

Articolo di "El Pais" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

ANGELA MERKEL

Il ministro Helge Braun, il politico più fidato della Merkel, dice che le persone non vaccinate potrebbero essere interdette da ristoranti, cinema e stadi. Nel frattempo, il candidato della CDU per sostituire la Merkel, Armin Laschet, si oppone a qualsiasi obbligo di vaccinazione

HELGE BRAUN E ANGELA MERKEL

Il mondo politico tedesco – leggiamo su El Pais - sta affrontando questa settimana un confronto che avrà grandi conseguenze, sia in termini di conquista di voti per vincere le prossime elezioni nazionali che di lotta contro la pandemia di coronavirus.

HELGE BRAUN

Il dibattito è iniziato con le osservazioni del cancelliere federale Helge Braun al giornale Bild am Sonntag. Il ministro, un politico di fiducia del cancelliere Angela Merkel, ha detto domenica che le restrizioni sulle persone che rifiutano di essere vaccinate potrebbero essere necessarie se le infezioni da Covid-19 raggiungessero nuovi record nei prossimi mesi, come potrebbe essere il caso in Germania.

Armin Laschet con Steinmeier

Braun ha detto che alle persone non vaccinate potrebbe essere impedito di entrare in luoghi come ristoranti, cinema o stadi "perché il rischio residuo è troppo alto". Il ministro ha espresso preoccupazione per le possibili conseguenze di una nuova ondata della pandemia sul mercato del lavoro.

Ha detto che le assenze per malattia raggiungeranno "livelli record" e ha sottolineato che l'impatto sui processi lavorativi delle aziende sarà "enorme". "Lo stiamo già vedendo nel Regno Unito", ha detto "le persone vaccinate avranno sicuramente più libertà di quelle non vaccinate". Braun ha detto che tali politiche, se passate, sarebbero costituzionali perché "lo Stato ha la responsabilità di proteggere la salute dei suoi cittadini".

armin laschet 3

La campagna di vaccinazione in Germania ha subito un rallentamento nelle ultime settimane e questo ha portato a discussioni su come incoraggiare le persone a vaccinarsi. La settimana scorsa, 678.459 prime dosi sono state fornite in Germania, il livello più basso dalla terza settimana di febbraio, quando c'era una carenza di vaccini nel paese.

Con 15 milioni di dosi inutilizzate nei frigoriferi, secondo le statistiche, la media giornaliera delle prime dosi fornite è in calo da 33 giorni. Il programma completo è stato ricevuto dal 49 per cento della popolazione, equivalente al 54 per cento di coloro che hanno 12 anni e oltre - l'85 per cento delle persone tra i 12 e i 59 anni e il 90 per cento di coloro che hanno 60 anni e oltre devono aver ricevuto il programma completo per raggiungere l'immunità di gregge, secondo il Robert Koch Institute, l'agenzia governativa di controllo delle malattie. Più del 60% della popolazione tedesca ha ricevuto almeno una dose - in Spagna la cifra supera il 65%.

ARMIN LASCHET ANGELA MERKEL 2

Le preoccupazioni di Braun hanno una reale importanza. Il ministro, che è un medico di professione, teme che il numero di nuovi casi di coronavirus in Germania salirà a 100.000 al giorno tra circa due mesi.

Dopo più di due mesi di declino costante, i casi sono aumentati nella più grande economia europea dall'inizio di luglio, principalmente a causa della diffusione della variante delta. Braun ha detto al giornale tedesco che i casi stavano aumentando del 60 per cento alla settimana. "Se la variante delta continuasse a diffondersi a questo ritmo e non la contrastassimo con un tasso di vaccinazione molto alto o un cambiamento di comportamento, avremmo un'incidenza di 850 (per 100.000 persone) in sole nove settimane. Questo equivale a circa 100.000 nuove infezioni al giorno", ha detto, aggiungendo che questo porterebbe alla quarantena e al caos economico.

armin laschet coronavirus

Divisione pericolosa

La questione ha causato una pericolosa spaccatura all'interno del partito della Merkel, l'Unione Cristiano Democratica (CDU). Il candidato della CDU per sostituire la Merkel al governo della Germania, Armin Laschet, ha espresso la sua opposizione a qualsiasi requisito formale o informale per il vaccino in questo momento.

"Non credo nella vaccinazione obbligatoria e non credo che dovremmo sollecitare indirettamente le persone a vaccinarsi", ha detto Laschet domenica alla seconda emittente pubblica tedesca ZDF.

armin laschet angela merkel

"In un paese libero ci sono diritti per la libertà, non solo per gruppi specifici. Se i tassi di vaccinazione in Germania sono ancora troppo bassi alla fine dell'anno, si potrebbero considerare altre opzioni, ma non ora", ha insistito.

Laschet non è anche a favore di vietare ai non vaccinati di andare al cinema e nei ristoranti, come ha suggerito Braun. Coloro che sono "testati, guariti o vaccinati", ha detto, dovrebbero essere esentati dalle restrizioni.

Angela Merkel

Le osservazioni di Laschet sono state descritte da alcuni media tedeschi quasi come uno schiaffo alla Merkel. Durante una recente visita al Robert Koch Institute, la cancelliera ha escluso la vaccinazione obbligatoria "per il momento", ma ha sottolineato: "Non escludo che si possa parlare diversamente tra qualche mese".

Alla sua ultima conferenza stampa estiva, la Merkel ha fatto un drammatico appello al pubblico per intensificare gli sforzi di vaccinazione di fronte alle crescenti cifre di infezione. "Più persone vengono vaccinate, più liberi saremo di nuovo", ha detto la cancelliera. “Solo insieme possiamo superare la pandemia. Pertanto, le persone devono anche promuovere attivamente la vaccinazione nel loro ambiente privato e sul posto di lavoro. Ogni vaccinazione è un piccolo passo verso una maggiore protezione per tutti".

ANGELA MERKEL COL VINO

A favore di eventuali restrizioni

Karl Lauterbach, un noto e rispettato esperto di salute dei socialdemocratici, ha parlato a favore di possibili restrizioni. Ha detto alla Süddeutsche Zeitung che presto una delle uniche opzioni rimaste per combattere le nuove varianti sarà quella di "limitare l'accesso ai luoghi dove si riuniscono molte persone" solo a coloro che sono stati vaccinati o che sono guariti dal virus.

Il suo collega Rolf Mützenich, capo del gruppo parlamentare SPD, ha detto che i politici dovrebbero dare la priorità a vaccinare i cittadini che vogliono essere vaccinati piuttosto che penalizzare i non vaccinati. "Non cambieremo l'atteggiamento degli individui verso la vaccinazione con le minacce", ha detto Mützenich.

ANGELA MERKEL

Il ministro federale degli interni Horst Seehofer (CSU) si è espresso a favore di una maggiore libertà per i vaccinati. "Questa non è una discriminazione contro i non vaccinati", ha spiegato in un'intervista a RTL e ntv. Ha detto che rispetta se qualcuno decide di non essere vaccinato per motivi personali. "Ma chi non è vaccinato deve anche rendersi conto che dobbiamo proteggere la società nel suo insieme e quindi possiamo permettere solo ai vaccinati di partecipare ai grandi eventi comunitari", ha aggiunto.

angela merkel

Il vicepresidente del Bundestag Wolfgang Kubicki ha descritto l'iniziativa del ministro Braun come un tentativo de facto di introdurre la vaccinazione obbligatoria dalla porta di servizio. Secondo Kubicki, non ci sono diritti fondamentali di primo e secondo ordine, che "dipendono dal buon comportamento definito come un 'diritto' dalla Cancelleria". Kubicki ha suggerito che Braun sapeva certamente che si stava dirigendo in "territorio incostituzionale" con la sua richiesta di un trattamento ineguale dei non vaccinati.