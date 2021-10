IL GREEN PASS DI PIPPO FRANCO E’ FALSO? IL MEDICO DELL’ATTORE E’ INDAGATO CON L'ACCUSA DI AVER FORNITO FALSI CERTIFICATI VERDI. PIPPO FRANCO NON RISULTA INDAGATO. MA C'È UN FATTO CHE DESTA SOSPETTI: L'ATTORE, CHE POTREBBE DIVENTARE ASSESSORE CON MICHETTI, ABITA A NORD DELLA CITTÀ, BEN LONTANO DALLA TUSCOLANA, DOVE SI TROVA LO STUDIO DEL MEDICO DI BASE NEL MIRINO…

Da liberoquotidiano.it

Nel mirino, ora, ci finisce Pippo Franco. Il punto è che qualche tempo fa, a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, disse: "Sui vaccini la penso come Montagnier. Ho il Green pass ma più di questo non voglio dire". Ma ora, si apprende, su quel Green Pass c'è qualche dubbio. Pippo Franco infatti è tra i pazienti di un medico di base del quartiere Appio-Tuscolano a Roma che risulta indagato dai Nas con l'accusa di aver fornito falsi certificati verdi. Nel dettaglio, l'accusa - così come spiega Il Fatto Quotidiano - è quella di aver inserito nel sistema informatico regionali circa un centinaio di Green pass non regolari, basate su esenzioni non dovuto o su attestazioni di immunizzazione per vaccini che in verità non sarebbero mai stati somministrati.

L'indagine riguarda una ampia rete di Green pass irregolari che vede al centro proprio lo studio medico già citato. I certificati, stando alle indiscrezioni, sarebbero stati rilasciati a vip, sportivi, imprenditori e, in generale, a persone legate alla cosiddetta Roma bene, attraverso alcuni mediatori. Pippo Franco non risulta indagato. Ma c'è un fatto che desta sospetti: l'attore abita a Nord della città, insomma ben lontano dalla Tuscolana, che si trova a sud-est e dove, soprattutto, si trova lo studio del medico di base nel mirino. E ancora, va però sottolineato che all'interno del Lazio non vige alcun divieto di iscriversi nella lista di un medico di famiglia differente rispetto a quello indicato dalla Asl di residenza.

