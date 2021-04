GRETINA A SUA INSAPUTA - LA THUNBERG NON SI CAPACITA ANCORA DI COME SIA DIVENTATA FAMOSA: "ERO SOLO LA COSA GIUSTA AL MOMENTO GIUSTO. UNA COSA TIRA L'ALTRA E POI È ANDATA FUORI CONTROLLO" - PERÒ ANCHE LEI, COME TUTTI, CI STA PRENDENDO GUSTO: "NON SO QUANTO DURERÀ, MA QUANDO L'ATTENZIONE SU DI ME SPARIRÀ SARÀ DIFFICILE. QUI IN SVEZIA NESSUNO MI GUARDA NEMMENO, APPENA VADO IN UN ALTRO PAESE NON POSSO CAMMINARE PER STRADA SENZA CHE LA GENTE MI FERMI..."

Greta Thunberg

Greta Thunberg ha compiuto 18 anni qualche mese fa, ma ogni tanto se ne dimentica. "Ora posso davvero votare", sorride. Ma le parole "noi bambini" scivolano ancora a volte nelle sue frasi, per abitudine. È ottimista riguardo al cambiamento, ma è un cambiamento più grande di quello che lascia intendere: quella frase è stata una parte centrale del suo messaggio.

greta thunberg by osho

Thunberg è diventata l'attivista per il clima più famosa del mondo grazie a questa idea: che i bambini devono svegliare il mondo sulla realtà del cambiamento climatico. Aveva solo 15 anni quando ha iniziato lo "sciopero della scuola per il clima", per il quale ha saltato le lezioni e si è seduta fuori dal parlamento svedese - all'inizio da sola e poi con decine, poi centinaia di altri ogni venerdì.

Mentre il movimento cresceva, aiutato dai discorsi di Thunberg, milioni di studenti si sono uniti a lei. Si è presa un anno di pausa dalla scuola, ha condotto proteste in tutto il mondo ed è stata nominata tre volte per il premio Nobel per la pace.

greta thunberg

Ma oggi il mondo è molto diverso. Quando parliamo a metà marzo, la maggior parte dell'Europa è sotto una qualche forma di isolamento. Thunberg è nella sua casa di famiglia a Stoccolma - la cyclette di suo padre e alcune piante d'appartamento fanno da sfondo al colloquio con il Financial Times via zoom. È anche tornata a scuola, e non salta più le lezioni il venerdì: le proteste durante la pandemia sono state per lo più virtuali.

Alla ricerca di un lato positivo della situazione attuale, le chiedo se vede un lato positivo della crisi, che ha causato un calo del 6% delle emissioni globali l'anno scorso.

"La pandemia non ha portato nulla di positivo", dice senza mezzi termini. "Le riduzioni delle emissioni che abbiamo potuto vedere erano temporanee e accidentali. Non si sono verificate a causa del nostro effettivo tentativo di ridurre le emissioni. Quindi questo non ha nulla a che fare con l'azione climatica". Ma la pandemia contiene una lezione, dice: "Dimostra che la crisi climatica non è mai stata trattata come una crisi. La mette solo in una luce diversa".

greta thunberg person of the year time

Thunberg è diventata il volto del movimento per il clima quando questo godeva di un grande successo. Negli ultimi due anni, decine di paesi hanno annunciato obiettivi di emissioni "nette zero" entro il 2050, il che significherebbe praticamente eliminare i combustibili fossili dalle loro economie.

La Cina e gli Stati Uniti, i due maggiori emettitori del mondo, hanno entrambi fatto del cambiamento climatico una priorità diplomatica. Molte delle aziende più sporche del mondo si sono impegnate a ridurre le emissioni. E le immagini di migliaia di bambini che marciano per le strade in proteste ispirate da Thunberg hanno galvanizzato un'attenzione politica sul cambiamento climatico che sarebbe stata inimmaginabile qualche anno fa.

"L'Effetto Greta" è diventato un fenomeno con una vita propria. È diventato anche oggetto di studio e di dibattito, non tutti acritici, da parte di attivisti, accademici e dirigenti. Si stanno chiedendo quanto dell'impatto di Thunberg sia personale e quanto sia dovuto alla tempistica; dove andrà dopo; e quanto duraturo, in economie e industrie che cambiano lentamente, il suo impatto si dispiegherà. E queste sono domande che Thunberg pone anche a se stessa.

greta thunberg

Perché pensa di essere diventata famosa? "Non lo so", dice. "Credo che sia stata solo la cosa giusta al momento giusto. La gente era pronta per questo genere di cose, e poi è semplicemente decollato. E una cosa tira l'altra e, sì, è andata fuori controllo... o almeno, fuori da ciò che era ragionevole".

greta thunberg 1

L'ultima volta che ci siamo incontrati è stato due anni fa, quando abbiamo pranzato insieme a Stoccolma. Anche se Thunberg è esteriormente simile, nel corso della nostra conversazione diventa chiaro quanto sia cresciuta. È molto più sicura e rilassata, e dà risposte lunghe e complicate quando si tratta dei suoi argomenti preferiti, come le insidie degli obiettivi zero.

greta thunberg 2

Fa ancora un po' fatica a fare conversazione, cosa comune tra le persone che hanno la sindrome di Asperger, una forma di autismo. Com'è tornare a scuola? Molto diverso da prima, dice. Cosa pensa dei recenti obiettivi climatici fissati dalle maggiori economie? "[Il mio punto di vista] è completamente irrilevante... Non dovremmo concentrarci sul fatto che gli individui pensino che sia sufficiente o che io pensi che sia buono".

greta thunberg e papa francesco

Ma dopo un inizio un po' pungente ci sistemiamo. Thunberg inizia a lavorare su alcuni ricami mentre parla - un pezzo che ha disegnato per un'amica che è un'attivista del clima nei Paesi Bassi. "Posso fare queste cose durante le lezioni online", spiega, mentre un filo rosso scorre sullo schermo del video. "Mi concentro meglio quando faccio qualcosa allo stesso tempo".

Chiedo come si è evoluto il suo messaggio negli ultimi anni. Thunberg ha a lungo evitato di discutere in dettaglio quali potrebbero essere le soluzioni per il cambiamento climatico - insiste che è compito di altre persone capirlo. Ma è il momento di iniziare a pensare di più alle soluzioni ora?

GRETA THUNBERG DAVID SASSOLI

"Se cominciassi a parlare di tasse o cose del genere, dato che ho una portata così grande, questo manderebbe un segnale che la crisi climatica è un problema che può essere risolto con la politica di partito. E questo minimizza davvero questa crisi", dice.

"Dobbiamo smettere di concentrarci su date e numeri e accettare e riconoscere il fatto che abbiamo bisogno di ridurre le nostre emissioni proprio ora. Possiamo parlare del 2030 o del 2040 quanto vogliamo. Ma è quello che stiamo facendo ora che conta davvero".

greta thunberg e il padre svante

L'accordo di Parigi del dicembre 2015 ha spinto i paesi a fissare gradualmente obiettivi più ambiziosi, e l'ascesa dei social media ha fatto sì che un nuovo tipo di movimento di protesta potesse diffondersi tra una generazione più giovane. Ma c'era anche qualcosa di speciale nella stessa Thunberg.

In uno dei suoi momenti più famosi sul palco, si è rivolta al vertice delle Nazioni Unite sull'azione per il clima a New York nel settembre 2019. "Come osate?", ha chiesto al pubblico di grandi riuniti, con quelle che sembravano lacrime di rabbia nei suoi occhi. "Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote". Il discorso di Thunberg è diventato virale, dominando i titoli dei giornali sul summit.

ursula von der leyen e greta thunberg 2

Si sentiva davvero così arrabbiata o stava facendo un po' di scena? "Beh, voglio dire - entrambe le cose", dice. "Sapevo che questa era un'opportunità che capitava una volta nella vita, quindi era meglio sfruttarla al meglio. Così mi sono permessa di lasciare che le emozioni prendessero il sopravvento".

Sembra stupita, però, che l'immagine popolare di lei come un'adolescente arrabbiata sia persistita. "Non mi arrabbio mai", dice con una piccola risatina. "Se chiedete a chiunque sia nel mio ambiente, probabilmente rideranno di questa affermazione".

trump prende in giro greta nel 2019

Online, l'umorismo ironico di Thunberg emerge nei suoi tweet, e ha smontato i suoi critici, compreso l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che l'ha accusata di avere un "problema di gestione della rabbia" nel 2019 e le ha detto di andare a vedere un film per rilassarsi.

Dopo le elezioni americane ha rivolto le sue stesse parole contro di lui: "Donald deve lavorare sul suo problema di gestione della rabbia, poi andare a vedere un buon film vecchio stile con un amico! Rilassati Donald, rilassati!". Il suo senso dell'umorismo sembra prosperare sotto chiave.

Altri giovani attivisti ispirati da Thunberg dicono che la sua voce è quella con cui si sono identificati. "Quello che ha fatto è stato monumentale, ha davvero dato il via al movimento giovanile", dice Dominique Palmer, uno studente britannico e un attivista per la giustizia climatica che si è unito alle manifestazioni di Fridays for Future. "Nei discorsi che fa, dice tutto molto chiaramente ed esattamente com'è. Questo è stato molto rinfrancante per molte persone".

greta thunberg cambia bio per prendere in giro donald trump

L'effetto che la Thunberg ha sul suo pubblico è una delle cose uniche di lei, secondo uno studio pubblicato quest'anno nel Journal of Applied Social Psychology. "Ci sono molte persone che pensano che lei non abbia fatto nulla", dice Anandita Sabherwal, autore principale dell'articolo, "The Greta Thunberg Effect", e uno studente di dottorato alla London School of Economics. "La nostra ricerca dimostra che non è vero, che lei ha cambiato la mentalità delle persone".

L'articolo di Sabherwal ha scoperto che le persone che avevano sentito parlare di Thunberg avevano maggiori probabilità di provare un senso di "efficacia collettiva", la convinzione di poter fare la differenza agendo insieme.

magliette greta thunberg

La dimensione del campione era piccola - circa 1.300 adulti americani - ma Sabherwal pensa che l'effetto potrebbe essere ancora più pronunciato nei giovani, che non sono stati inclusi nel sondaggio.

L'ondata di attivismo giovanile ha già avuto alcuni impatti nel mondo reale, comprese le cause sul cambiamento climatico intentate da bambini. Una recente sfida legale in Australia cerca di fermare l'estrazione di combustibili fossili nel paese sulla base del fatto che il governo sta violando il suo "dovere di cura" di proteggere i giovani dal cambiamento climatico. (Un caso simile negli Stati Uniti è stato respinto l'anno scorso).

Anche nel mondo aziendale, il nome di Thunberg è stato onnipresente. "Un anno fa, non avrei potuto entrare in una sala riunioni senza che qualcuno si riferisse a lei, a Greta in particolare, o al movimento", dice Peter Bakker, presidente del World Business Council for Sustainable Development. "Greta e il suo movimento hanno giocato un ruolo incredibilmente importante nell'aumentare la consapevolezza".

greta thunberg

L'amministratore delegato della Deutsche Börse, il gruppo tedesco della borsa, l'ha citata quando ha introdotto il suo lavoro sulla finanza sostenibile. Il capo di una grande società di estrazione dell'uranio ha indicato Thunberg quando ha dato la sua prognosi sul futuro dell'industria nucleare. Un produttore di trattori ha fatto riferimento a lei quando ha delineato i suoi piani per veicoli agricoli a basse emissioni. La lista potrebbe continuare.

"È una presenza - a volte esplicita, sempre implicita - nei dibattiti che si stanno svolgendo, sulla preoccupazione della società per il cambiamento climatico e la necessità per le aziende di essere viste come buoni attori", dice Mark Lewis, capo stratega della sostenibilità presso BNP Paribas Asset Management.

il principe carlo e greta thunberg 2

Alcuni pensano che Thunberg riceva un po' troppo credito. Mike Hulme, professore di geografia umana all'università di Cambridge, paragona Thunberg all'orso polare come ultima icona del clima. "Quindici anni fa, ovunque si guardasse, spuntava l'orso polare. E per un periodo, ovunque si guardasse, Greta Thunberg sembrava essere sul palco".

Ma Kingsmill Bond, stratega dell'energia presso Carbon Tracker, un think-tank sul cambiamento climatico, dice: "La grande cosa che è diversa ora da qualsiasi altro momento negli ultimi 50 anni, nei tentativi di prendere il clima più seriamente, è che l'economia ora funziona. E questo è il grande cambiamento che è avvenuto. Così invece di spingere l'acqua in salita, ora la stiamo spingendo in discesa".

greta thunberg davos

In molte parti del mondo, l'energia rinnovabile è ora più economica del suo equivalente di combustibile fossile. Il costo dei pannelli solari è sceso di oltre l'80 per cento negli ultimi dieci anni, mentre il costo delle batterie è un settimo di quello che era 10 anni fa.

L'accessibilità dell'energia rinnovabile ha a sua volta spinto molti governi a promettere di tagliare le loro emissioni; secondo un conteggio, circa due terzi dell'economia globale sono coperti da una qualche forma di impegno di emissioni zero.

greta thunberg a torino 8

"Ha colto il momento", dice Bond. "Avrebbe potuto richiedere molto tempo. Si potrebbe dire lo stesso di qualsiasi leader - il cambiamento sarebbe avvenuto a prescindere - ma c'è davvero bisogno di persone che lo facciano".

Thunberg non si aspetta che la sua fama duri. "Sono sorpresa che sia rimasta così a lungo", dice. "Non l'ho davvero ancora afferrata, in un certo senso... Devi tenerti lontano da questo tipo di cose, non puoi lasciare che questo occupi la tua vita personale. Perché quando tutta questa attenzione [su di me] scomparirà, cosa che accadrà molto presto. Allora potrebbe essere una cosa difficile da gestire".

greta thunberg a torino 7

Una cosa di cui è grata è che può ancora andare avanti indisturbata nella sua vita quotidiana a Stoccolma. "Sono molto fortunata in Svezia, abbiamo questa cosa chiamata Jantelagen. Nessuno si avvicina a te", dice. "Se vado in un altro paese, anche se è solo la Danimarca o la Norvegia, non posso camminare per strada senza che la gente mi fermi. Ma qui in Svezia nessuno mi guarda nemmeno. Posso vedere nei loro occhi che sanno che sono io e che mi riconoscono, ma non mi fermano. Il che è abbastanza bello, in realtà".

leonardo dicaprio e greta thunberg-1

Non è sicura di quali saranno i prossimi passi del movimento giovanile per il clima. "Abbiamo imparato durante quest'ultimo anno che nulla può essere dato per scontato, che non possiamo pianificare le cose in anticipo".

Anche se non è più una bambina, dice che il suo strumento principale non è cambiato: usare la morale per chiedere agli adulti di fare la cosa giusta. "La gente dice che non dovremmo usare la morale, o tipo, svergognare le persone, o usare il senso di colpa o altro. Ma dal momento che non abbiamo accordi globalmente vincolanti, questo è tutto ciò che abbiamo. È l'unica risorsa che abbiamo a disposizione".

greta thunberg 3

In molti modi la piattaforma di Thunberg mostra il grande potere che la protesta può avere - ma anche i suoi limiti. Fare richieste può andare molto lontano. Ma i bambini attivisti cresceranno. E i prossimi passi nel movimento per il clima saranno probabilmente affidati a scienziati, politici o ingegneri.

Con il summit delle Nazioni Unite sul clima, COP26, che si terrà a Glasgow quest'anno, le chiedo se pensa che possa fare la differenza. Thunberg ha partecipato a diversi recenti summit sul clima, prima come attivista poco conosciuta a Katowice, in Polonia, nel 2018, e l'anno successivo come celebrità a Madrid e New York. Dice che probabilmente andrà a Glasgow, "se non viene cancellato di nuovo, e se vengo invitata".

greta thunberg 7

Ma lei pensa che i summit precedenti siano tutti falliti - e Glasgow non sarà diverso. "Possiamo tenere queste conferenze e riunioni per l'eternità, più e più volte, tutte quelle che vogliamo. Questo non porterà comunque a nessun cambiamento. A meno che noi… cominciamo a riconoscere questa crisi e ammettiamo che abbiamo fallito finora".

greta thunberg 6

I suoi cani, Roxy e Moses, stanno abbaiando alla porta, e il suo ricamo si è fermato. Le chiedo se sa cosa c'è dopo e se pensa che continuerà a lavorare nel campo del cambiamento climatico.

greta thunberg 4

"Purtroppo sì", mi dice. "Il desiderio sarebbe che tutto andasse bene. E che non ci fosse bisogno di attivisti per il clima. Ma per essere realistici, probabilmente non sarà così. Una cosa è certa, continueremo a fare tutto il possibile, in base alle circostanze. E continuare a comunicare la scienza, e a essere una spina nel fianco per le persone al potere", dice con una piccola risata.

