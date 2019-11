I GRILLINI HANNO PERSO LA DIREZIONE - UNO DEI DISSIDENTI ANTI-DI MAIO, LUIGI GALLO, CHIEDE ALLEANZE COL PD OVUNQUE E LA BASE GRILLINA GLI SI RIVOLTA CONTRO: “IL PAESE CHIARAMENTE VA A DESTRA, VOI OVVIAMENTE PREFERITE IL SUICIDIO ASSISTITO A BASE DI PD. NON E' MEGLIO TORNARE A FARE L OPPOSIZIONE?”, “CON I VOSTRI TRASFORMISMI STATE CONSEGNANDO IL PAESE ALLA DESTRA QUELLA PIU' BECERA”

REGIONALI:GALLO RILANCIA, VERA NOVITÀ GOVERNI M5S-C.SINISTRA

(ANSA) - "La vera novità è il M5S che governa le regioni insieme al centrosinistra. E questo può costituire il vero elemento di rottura, che va costruito seriamente e non improvvisando perché la novità in questa fase storica deve essere una rigenerazione e un rinnovamento vero dei soggetti politici esistenti, capaci di aprirsi alle nuove organizzazioni civiche e sociali sul territorio".

LUIGI GALLO M5S

Lo sottolinea in un post su Facebook Luigi Gallo, presidente M5s della commissione Cultura della Camera. "Visto che siamo stati votati da 11 milioni di cittadini in Parlamento non possiamo arroccarci su posizioni strettamente identitarie e velleitarie senza pensare a quanto sia importante completare i processi di governo, anche regionali. Un governo regionale capitanato dal Movimento 5 Stelle e centrosinistra insieme in tutte le Regioni sarebbe la vera novità di questo momento e come effetto collaterale fermerebbe l'avanzata delle destre.

BEPPE GRILLO SULLA GOLF CAR

Bisogna avere una visione politica e Beppe Grillo ha chiaramente detto di stare dalla parte dell'entusiasmo e di chi non si rinchiude nei propri egoismi e individualismi", sottolinea Gallo, assertore da tempo della linea dell'alleanza con il Pd. Ma il suo post divide gli utenti e incassa diverse proteste. "Mi vergogno di quello che leggo" scrive Angelo mentre Rosalba avverte: "Prima il Pd deve fare una gran bella pulizia". "Non è la strada giusta", è l'alt di un altro utente mentre Ciro attacca: "sarebbe il più grande regalo alla Lega. Evidentemente la lezione umbra non è bastata". Ma c'è anche chi plaude e scrive: "finalmente un'apertura chiara, complimenti".

I MEME SULLE REGIONALI IN UMBRIA - DI MAIO - CONTE - SALVINI

REGIONALI. GALLO PROPONE ALLEANZA A SINISTRA, LA BASE SI RIBELLA: A CASA!

(DIRE) - Per Simona De Angelis "l'identita' del Movimento c'e' ed e' l'unica barra che dobbiamo tenere dritta. Il Movimento deve tornare a riconoscersi in essa cosi' da operare scelte opportune! Possiamo aiutare le liste civiche in cui possiamo riconoscerci, ma senza presentare il nostro simbolo, almeno per ora! Purtroppo dobbiamo prendere atto del fatto che nelle elezioni amministrative se non hai piu' "chili" di cambiali in cambio da firmare non sei nessuno!" Il dibattito e' acceso.

Ennio Cilento fa notare a GALLO che "il paese chiaramente va a destra, voi ovviamente preferite il suicidio assistito a base di Pd. Non e' meglio tornare a fare l opposizione?" Angelo Conte si dice attonito: "Ma di cosa stai parlando? Mi vergogno di quello che leggo. Mi vergogno di aver incentivato una opera mistificatoria di queste dimensioni. Ma la sinistra de che? Quella dei Renzi, quella dei Bersani, degli Zingaretti? Voi con i vostri trasformismi state consegnando il paese alla destra quella piu' becera, perche' nemmeno quella si puo' definire vera, ma solo un branco di opportunisti".

LUIGI DI MAIO NICOLA ZINGARETTI

Anche Francesco Manero spiega di "non essere d'accordo per niente. Da soli bisogna correre e al massimo usare il contratto come forma di intermediazione con altre forze politiche". Qualcuno prende posizione a favore della proposta di GALLO. Cosi' Giuseppe Scagliarini: "Finalmente un'apertura chiara, una visione netta per il futuro prossimo. Complimenti GALLO!", dice. Ma la maggioranza degli intervenuti non condivide. Anzi, non mancano accenni polemici al tema del secondo mandato. Cosi' Lucio Iuliano e Gabry Sangineto che rivolgono al presidente della commissione cultura un invito che i grillini solitamente rivolgevano ad esponenti di altri partiti: "Credo sia ora di tornare a casa, anche per te caro Luigi! Ci andrete a casa e' solo questione di tempo. Vi e' piaciuta la poltrona?"