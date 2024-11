I GRILLINI NON DIMENTICANO I “PEZZI DI M. DEL MEF” – GIUSEPPE CONTE SI RIBELLA DI FRONTE ALLA POSSIBILE NOMINA DI ROBERTO GAROFOLI COME GIUDICE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: “NON PUÒ PASSARE CON I NOSTRI VOTI” – NEGLI ANNI AL GOVERNO CON LA LEGA, GAROFOLI, DA CAPO DI GABINETTO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA, ERA IL NEMICO NUMERO UNO DI CASALINO E “GIUSEPPI” (“O CI TROVANO I 10 MILIARDI DEL CAZZO O FAREMO FUORI TUTTI QUESTI PEZZI DI MERDA”). LA CONVINENZA FU DIFFICILE ANCHE AL GOVERNO DRAGHI, DI CUI GAROFOLI ERA SOTTOSEGRETARIO…

ROBERTO GAROFOLI

Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per "la Stampa"

[…] Quando Giuseppe Conte e gli uomini al vertice del M5S hanno letto sui giornali il nome di Roberto Garofoli, come potenziale giudice costituzionale, l'immediata reazione è stata far filtrare tutta la loro contrarietà. Negli anni del governo con la Lega, il Movimento scelse Garofoli come uno dei bersagli prediletti, quando il magistrato […] ricopriva l'incarico di capo di gabinetto al ministero dell'Economia.

giorgia meloni festa delle forze armate foto lapresse

Passati un paio di anni, se lo ritrovarono a Palazzo Chigi, per volontà di Mario Draghi che lo volle accanto a sé come sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Una convivenza difficile, che Conte […]non ha dimenticato. «Ci sono altri nomi, lui non può passare con i nostri voti» è il ragionamento affidato ai fedelissimi dal leader pentastellato.

L'ex premier è abbastanza favorevole allo schema su cui […] stanno convergendo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein, per sbloccare le nomine di giudici della Corte Costituzionale […].

Francesco Saverio Marini

Uno schema di cui rivendica la paternità Carlo Calenda, non risparmiando critiche a questo giornale che, secondo il suo teorema, avrebbe fatto «sparire» Azione «dalle sue pagine per input di Elkann», editore del gruppo Gedi. «Un giudice indipendente scelto insieme, eletto per primo, due indicati dalla maggioranza e uno dalle opposizioni. Sono settimane che lo proponiamo. Ora fa piacere leggere che finalmente qualcosa si muove».

[…] Il piano prevede di votare tutti e quattro i giudici assieme, a dicembre, a pacchetto, in modo da scongiurare eventuali blitz, che già Meloni ha tentato per promuovere alla Consulta il proprio consigliere giuridico, Francesco Saverio Marini. Secondo Calenda, il primo a essere eletto […] deve essere quello indicato da indipendente, non affiliato ad alcun partito.

MARIO DRAGHI ROBERTO GAROFOLI

Ed è vero che il più quotato è Garofoli, confermano dall'area riformista del Pd. Sarà difficile però convincere i 5 Stelle, che al tavolo con il ministro Francesco Lollobrigida, delegato da Meloni, e Francesco Boccia, che tratta per i democratici, siede con il vicepresidente Michele Gubitosa. […]

ROBERTO GAROFOLI E MARIO DRAGHI roberto garofoli foto di bacco (2) roberto garofoli foto di bacco (1)