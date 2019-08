IL MONDO ALLA ROVESCIA: TRAVAGLIO BENEDICE IL GOVERNO VOLUTO DALLE CANCELLERIE STRANIERE, E ''REPUBBLICA'' FA LA GUERRA AL PD! - MARCOLINO: ''LA CERTEZZA È CHE BASTA IL PRIMO VAGITO DEL CONTE-2 PERCHÉ SALVINI NON CONTI PIÙ NULLA'' - MA NEL QUOTIDIANO DI LARGO FOCHETTI NON TUTTI AVVERSANO LA NASCITA DEI GIALLO-ROSSI: MICHELE SERRA SCRIVE UN LUNGO EDITORIALE SU ''PIDIOTI'' E ''GRULLINI'' PER DIRE CHE L'ESECUTIVO HA IL 5% DI CHANCE DI NON ESSERE UNA MERDACCIA TOTALE