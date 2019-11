I GRILLINI SALTANO SUL CARROCCIO – MATTEO SALVINI È PRONTO A IMBARCARE ALMENO UNA DOZZINA DI PARLAMENTARI M5S. SARANNO LORO A FAR CADERE “GIUSEPPI” PER CONTO DEL CAPITONE, CHE IN CAMBIO LI RICOMPENSERÀ CON UN SEGGIO SICURO – E MATTARELLA? SECONDO IL LEADER DELLA LEGA DOPO UN’EVENTUALE VITTORIA DELLA BORGONZONI IN EMILIA ANCHE IL CAPO DELLO STATO SI CONVINCERÀ CHE È ORA DI CAMBIARE PASSO…

Marco Antonellis per Dagospia

matteo salvini in montagna 2

Che Salvini prima o poi tornerà al governo ormai l'hanno capito tutti e stavolta ci tornerà da Presidente del Consiglio, ma il come e il quando rimane un punto interrogativo. In casa Pd circola però con insistenza un rumors che non lascia adito a dubbi: "Matteo Salvini utilizzerà una dozzina di grillini per far cadere il governo e, successivamente, li candiderà con la Lega".

I MEME SULLE REGIONALI IN UMBRIA - DI MAIO - CONTE - SALVINI

Insomma al Nazareno si dice senza mezzi termini che sarà il Capitano leghista a decidere quando e come far cadere Conte e lo farà imbarcando una dozzina di grillini dandogli in cambio un seggio sicuro alle successive elezioni: "Salvini garantirà ai grillini che li ricandida e poi farà cadere il governo. Finisce così, vedrai". Ma quanto potrà accadere? "Quando dal Quirinale daranno luce verde per le elezioni anticipate" spiegano altre fonti in Transatlantico. Matteo non vuole più sbagliare, non vuole più rimanere con il cerino in mano. E spera che un'eventuale vittoria leghista in Emilia Romagna convinca anche il Quirinale che è ora di cambiare passo. A quel punto per la Lega sarà un gioco da ragazzi staccare la spina al governo facendo uscire allo scoperto i grillini transfughi, pronti per ottenere il meritato seggio dalla Lega mentre per Salvini dopo nuove elezioni si apriranno le porte e i portoni di Palazzo Chigi.

