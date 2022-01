GRILLISMO A PEZZI - L'INDISCREZIONE DEL "CORRIERE": LA CASALEGGIO ASSOCIATI, CON I CONTI IN ROSSO, POTREBBE ESSERE MESSA IN LIQUIDAZIONE - NEGLI ULTIMI MESI C'È STATA UNA RIDUZIONE DEL PERSONALE E LA SEDE (DI OLTRE 450 METRI QUADRATI) NEL CUORE DI MILANO (INAUGURATA POCHI MESI PRIMA DELLE POLITICHE DEL 2018) È STATA DISMESSA E SAREBBE GIÀ DISPONIBILE PER NUOVI AFFITTUARI - IL BILANCIO 2020 HA CHIUSO CON UN PASSIVO DI 320.295 EURO…

Emanuele Buzzi per il "Corriere della Sera"

La fine di un'era. O almeno di un pezzo di storia recente legata in modo indissolubile alla nascita del Movimento 5 Stelle. Secondo alcune indiscrezioni, la Casaleggio Associati - società fondata da Gianroberto Casaleggio e ora diretta dal figlio Davide - sarebbe in una fase finanziaria negativa, al punto da considerare la messa in liquidazione. Le voci - che circolano con insistenza sia in ambito parlamentare sia in ambienti milanesi - per ora non trovano conferme.

Ciò che appare certo è che negli ultimi mesi c'è stata una riduzione del personale e che la sede (di oltre 450 metri quadrati) nel cuore di Milano, vicino a corso Monforte - inaugurata pochi mesi prima delle Politiche del 2018 -, è stata dismessa e, addirittura, secondo alcuni rumors sarebbe già disponibile per nuovi affittuari da alcuni mediatori immobiliari. Certo, a pesare sui risultati degli ultimi mesi è stata anche e soprattutto la pandemia, che - secondo quanto si legge nel rendiconto d'esercizio depositato presso la Camera di Commercio - «ha imposto l'esigenza di contenere il più possibile lo sviluppo del contagio, comportando la modifica delle procedure e attività».

Ora le indiscrezioni parlano di un bivio: chiudere o continuare con un nuovo percorso. Casaleggio Associati - finita al centro delle cronache in questi giorni per il caso Moby - ha curato la comunicazione all'inizio degli anni Duemila dell'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, poi dal 2005 ha gestito la rete dei meet up civici grillini e ha sostenuto dal 2009 i Cinque Stelle: un percorso che si è fermato con la morte di Gianroberto Casaleggio e la fondazione di Rousseau.

Ora, dopo alcuni anni positivi dal punto di vista finanziario, la società vive un momento di difficoltà. Il bilancio dell'anno 2020 della società milanese ha fatto segnare un saldo negativo - come risultato di esercizio - pari a -320.295 euro. A Roma, nonostante lo strappo burrascoso dal Movimento, preceduto da un lungo periodo di tensioni e polemiche tra i rappresentanti di Rousseau e i vertici pentastellati, alcuni parlamentari si dicono «preoccupati» e «sinceramente dispiaciuti» per la situazione della Casaleggio Associati.

«Nonostante tutto, rappresenta una parte importante del nostro percorso: speriamo si possa riprendere con successo», auspica un eletto 5 Stelle. Intanto, c'è chi fa notare che anche il blog delle Stelle, ex punto di riferimento M5S, è fermo: l'ultimo post risale allo scorso 29 novembre.