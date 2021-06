LA GRILLIZZAZIONE DEL PD È COMPLETA! – ISABELLA CONTI, CHE ALLE PRIMARIE A BOLOGNA SI OPPONE AL CANDIDATO DELL’APPARATO, MATTEO LEPORE, DENUNCIA CHE IL PD LE NEGA I DATI SULLE REGISTRAZIONI ONLINE DEI VOTANTI E CHE IL PARTITO HA DECISO DI NEGARE UN AUDITING ESTERNO– IACOBONI: “FORSE PERCHÉ UN TEAM DI ESPERTI AVREBBE POTUTO VEDERE COME ERA FATTO IL SISTEMA DI VOTO INFORMATICO, E SE FOSSE MANIPOLABILE O ALTERABILE? SENZA AVERLO VISTO, NESSUNO PUÒ DIRE CHE IL SISTEMA LO SIA, O CHE NON LO SIA…”

Jacopo Iacoboni per “La Stampa”

Abbiamo parlato tantissimo per anni delle opacità delle procedure di voto online del M5S su Rousseau, della mancanza di certificazione terza, dell'assenza di auditing, dei buchi della piattaforma, ripetutamente hackerata.

Ora però bisogna parlare del Pd. Isabella Conti, la candidata che si oppone alle primarie di Bologna a Matteo Lepore (l'assessore sostenuto dal grosso del Partito e da tutto l'apparato), ha denunciato ieri che il Pd le nega sia i dati sulle registrazioni online dei votanti, sia un controllo nella fase di scrutinio.

Il comitato di Conti aveva chiesto al Pd che le procedure di voto online fossero sottoposte a un auditing esterno, che secondo la proposta sarebbe stato svolto da Stefano Zanero, professore di cybersecurity al Politecnico di Milano.

Ma il Pd alla fine ha deciso di no. Forse perché un team di esperti avrebbe potuto vedere come era fatto il sistema di voto informatico, e se fosse manipolabile o alterabile?

Senza averlo visto, nessuno può dire che il sistema lo sia, o che non lo sia. In serata stasera arriveranno dei numeri, e li prenderemo per buoni perché ci fidiamo, tanto più se Guccini ieri ha pranzato con Lepore in osteria sull'Appennino bolognese. Così come ci fidavamo della piattaforma Rousseau.

