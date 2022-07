E GRILLO CHE DICE? – BEPPE-MAO SI È TRINCERATO NEL SOLITO SILENZIO, TRANNE UN POST SUL BLOG SULLE RINNOVABILI. MA SECONDO VARIE INDISCREZIONI, NON AVREBBE FATTO UN PLISSÉ PER LA DECISIONE DI CONTE DI MANDARE A CASA DRAGHI. ANZI, ALL’ELEVATO, DICONO, SAREBBE SEMBRATA UNA DECISIONE NECESSARIA PER TENERE UNITO IL GRUPPO PARLAMENTARE: “DRAGHI HA ATTACCATO REDDITO DI CITTADINANZA E SUPERBONUS” - SARÀ VERO O È SOLO IL SOLITO SPIN DEI CONTIANI?

GIUSEPPE CONTE BEPPE GRILLO

1 - FONTI M5S: «GRILLO SERENO PER LA SCELTA FATTA»

Estratto da www.corriere.it

Il fondatore del Movimento Beppe Grillo sarebbe «sereno» dopo la decisione di Conte, una scelta presa per l'unità del Movimento. Così fonti del M5s, rispetto alla scelta di non partecipare al voto di fiducia. Secondo le indiscrezioni, a Grillo sarebbe sembrata una decisione necessaria per tenere unito il gruppo parlamentare. «Lo stesso Draghi aveva d'altronde attaccato reddito di cittadinanza e il superbonus del 110%».

BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - MARIO DRAGHI - BY EDOARDO BARALDI

2 - BEPPE GRILLO HA BENEDETTO LA DECISIONE DI ABBATTERE IL GOVERNO DRAGHI

Giovanni Lamberti per www.agi.it

Beppe Grillo ieri ha sentito, secondo quanto si apprende, più volte il presidente M5s Giuseppe Conte. Ma anche altri 'big' pentastellati. Il garante nelle sue interlocuzioni, apprende l'AGI, avrebbe appoggiato la scelta del Movimento 5 stelle di non partecipare al voto sulla risoluzione presentata dal senatore Casini.

Draghi alla fine ha scelto di farci del male, avrebbe sostenuto il fondatore del Movimento 5 stelle. Ancora ieri Conte, spiegano altre fonti, avrebbe aspettato dal presidente del Consiglio Draghi, con il quale non ha avuto alcun contatto, delle aperture nella replica a palazzo Madama.

Ad un certo punto della giornata effettivamente M5s aveva aperto la porta, "ma poi - osserva un esponente pentastellato di primo piano - abbiamo capito che ci veniva chiusa in faccia".

MARIO DRAGHI E SERGIO MATTARELLA - FOTOMONTAGGIO DI BEPPE GRILLO

Conte ha presieduto una assemblea dei deputati ma nel pomeriggio potrebbe essere una riunione congiunta. Ora una buona parte dei pentastellati punta a recuperare il rapporto con il segretario dem Letta.

"Senza di noi perderebbe almeno 35 seggi...", argomenta una fonte M5s. Ma nel Movimento 5 stelle si continua a puntare il dito proprio contro l'ex alleato del fronte rosso-giallo. "Non ci ha difeso per un anno e mezzo. Siamo stati costretti a comportarci in questo modo...", il refrain, "avevamo avanzato proposte nell'interesse del Paese e non solo del Movimento 5 stelle".

conte draghi grillo 4

beppe grillo esce dall hotel forum di roma 4

