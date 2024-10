GRILLO INTRAVAGLIATO – MARCOLINO TRAVAGLIO AZZANNA BEPPE MAO, CHE HA EVOCATO “L’ESTINZIONE DEL M5S” PER CRITICARE LA GESTIONE DI GIUSEPPE CONTE: “LO DECIDERÀ LA BASE, NON LUI DAL SUO SALOTTO, QUELL’IDEA PADRONALE NON ESISTE PIÙ” – “CERTO, IL MOVIMENTO NON È QUELLO DI 15 ANNI FA. SONO ANDATI TRE VOLTE AL GOVERNO, LA PRIMA CON LA LEGA, LA SECONDA COL PD E LA TERZA VOLTA GRILLO LI HA INFILATI IN UN GOVERNO SUICIDA PER LORO, IL GOVERNO DRAGHI…” – VIDEO

“Grillo che vuole l’estinzione del M5S? Lo deciderà la base, non lui dal suo salotto: quell’idea padronale non esiste più”. Così Marco Travaglio ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi su Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi a proposito della polemica scoppiata tra il fondatore del M5S e il suo presidente e leader.

“Anche la leadership di Conte, come la durata del mandato di garante di Grillo e tutte le questioni che sono sul tappeto sono rimessi alla base. – ha spiegato il giornalista – Se la base deciderà che Conte non deve essere più leader, Conte se ne va a casa, ma non è un partito personale, altrimenti se fosse tale perché dovrebbe convocare un’assemblea per far decidere tutto, compreso il proprio ruolo, dagli iscritti e addirittura aprire la discussione ai non iscritti?”.

Secondo il direttore del Fatto Quotidiano “non c’entra niente il partito, semmai era personale un po’ prima, quando Grillo e Casaleggio facevano il bello e il cattivo tempo. Certo, il Movimento non è quello di 15 anni fa, è ovvio. Sono andati tre volte al governo, la prima volta con la Lega, la seconda volta col Pd e la terza volta Grillo li ha infilati in un governo suicida per loro, il governo Draghi”.

sull’accusa di aver fatto “evaporare” il Movimento, Travaglio ha detto ancora: “Quindi, se il M5S è evaporato, lo ha fatto a causa di Grillo. Se è rinato, è rinato grazie a Conte visto che quando erano nel governo Draghi, il Movimento cinque Stelle era dato dai sondaggi al 7-8 per cento. Conte ha raddoppiato in pochi mesi uscendo da quella camicia di forza e portandoli al 15 e mezzo. Stamattina il sondaggio di Pagnoncelli li dava al 13,9, quindi, ha un punto e sei dal risultato delle politiche che tutti considerarono un successo”. [...]

