26 set 2022 12:02

UN GRILLO SUL NESPOLO – DOPO AVER LASCIATO SOLO CONTE IN CAMPAGNA ELETTORALE, CONVINTO CHE NAUFRAGASSE CON TUTTA LA POCHETTE, ORA BEPPE GRILLO SI PALESA PER CELEBRARE IL 15,5% DEL M5S E SI LANCIA IN UNA DELLE SUE SUPERCAZZOLE: “IL GRANDE NESPOLO. GLIENE ABBIAMO FATTO DI TUTTI I COLORI A QUESTO NESPOLO NEGLI ANNI. EPPURE È RIGOGLIOSO, QUESTO È IL MOVIMENTO 5 STELLE, IL SIMBOLO: IL NESPOLO VIVO” – VIDEO